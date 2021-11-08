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Спорт
Футбол
7 ноября 21, 12:35
Динамо сенсационно проиграло Ворскле. Видеообзор
Динамо - Ворскла
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Киевляне потерпели неожиданное поражение.
В субботу, 6 ноября, в рамках 14-го тура УПЛ Динамо принимало Ворсклу. Матч завершился победой гостей со счетом 1:2.

Клуб из Полтавы отметился сначала на 34-й минуте, усилиями Рангеля, а уже на 74-й минуте удвоил преимущество с пенальти. Забитым мячом отметился Тилль.

С 80-й минуты Ворскла находилась в меньшинстве, однако Динамо не хватило времени на два мяча, сумев лишь сократить отставание до минимума на 90+5 минуте.

Динамо - Ворскла 1:2

Голы: Витиньо, 90+5 – Рангел, 34, Тилль, 74 (пен.)

Динамо Киев: Бущан – Караваев, Кендзера, Забарный, Тымчик – Сидорчук – Де Пена (Витиньо, 55), Буяльский, Шапаренко, Цыганков – Рамирес (Гармаш, 46).

Ворскла: Ризнык – Якубу (Кушниренко, 85), Яворский, Тамм, Пердута – Кане, Челядин (Кравчук, 68), Пуцлин, Тилль – Степанюк – Рангел (Амилькар, 90).

Предупреждения: Забарный, 33, Сидорчук, 45+2 – Тамм, 18, Пуцлин, 31, Кравчук, 78, Кушниренко, 90+6

Удаление: Кравчук, 80


Источник: https://korrespondent.net/
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