Динамо сенсационно проиграло Ворскле

В субботу, 6 ноября, в рамках 14-го тура УПЛ Динамо принимало Ворсклу. Матч завершился победой гостей со счетом 1:2.





Клуб из Полтавы отметился сначала на 34-й минуте, усилиями Рангеля, а уже на 74-й минуте удвоил преимущество с пенальти. Забитым мячом отметился Тилль.





С 80-й минуты Ворскла находилась в меньшинстве, однако Динамо не хватило времени на два мяча, сумев лишь сократить отставание до минимума на 90+5 минуте.





Динамо - Ворскла 1:2





Голы: Витиньо, 90+5 – Рангел, 34, Тилль, 74 (пен.)





Динамо Киев: Бущан – Караваев, Кендзера, Забарный, Тымчик – Сидорчук – Де Пена (Витиньо, 55), Буяльский, Шапаренко, Цыганков – Рамирес (Гармаш, 46).





Ворскла: Ризнык – Якубу (Кушниренко, 85), Яворский, Тамм, Пердута – Кане, Челядин (Кравчук, 68), Пуцлин, Тилль – Степанюк – Рангел (Амилькар, 90).





Предупреждения: Забарный, 33, Сидорчук, 45+2 – Тамм, 18, Пуцлин, 31, Кравчук, 78, Кушниренко, 90+6





Удаление: Кравчук, 80



