Скрипник: Ребята не перестают удивлять

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над ЦСКА София (2:0) в рамках группового этапа Лиги конференций.





По словам украинского специалиста, его подопечные вытерпели и смогли добиться победы.





"В той ситуации, в которой мы оказываемся, играя в еврокубках – много больных, много травмированных, поэтому много футболистов играет не на своих позициях.





На первый план вышла борьба, где-то сознательно отдали инициативу, нужно было терпеть, стоим на "ноль" и ждем своего шанса.





Не перестаю удивляться своим игрокам. Мы довольны результатом. Надеюсь, в ближайшее время многие игроки восстановятся и вернутся в строй", - заявил Скрипник на послематчевой пресс-конференции.



