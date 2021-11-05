Скрипник: Ребята не перестают удивлять
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над ЦСКА София (2:0) в рамках группового этапа Лиги конференций.
По словам украинского специалиста, его подопечные вытерпели и смогли добиться победы.
"В той ситуации, в которой мы оказываемся, играя в еврокубках – много больных, много травмированных, поэтому много футболистов играет не на своих позициях.
На первый план вышла борьба, где-то сознательно отдали инициативу, нужно было терпеть, стоим на "ноль" и ждем своего шанса.
Не перестаю удивляться своим игрокам. Мы довольны результатом. Надеюсь, в ближайшее время многие игроки восстановятся и вернутся в строй", - заявил Скрипник на послематчевой пресс-конференции.
Источник: https://korrespondent.net/