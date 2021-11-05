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Спорт
Футбол
5 ноября 21, 11:27
Скрипник: Ребята не перестают удивлять
Виктор Скрипник
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Виктор Скрипник подвел итоги победы над болгарским клубом в Лиге конференций.
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над ЦСКА София (2:0) в рамках группового этапа Лиги конференций.

По словам украинского специалиста, его подопечные вытерпели и смогли добиться победы.

"В той ситуации, в которой мы оказываемся, играя в еврокубках – много больных, много травмированных, поэтому много футболистов играет не на своих позициях.

На первый план вышла борьба, где-то сознательно отдали инициативу, нужно было терпеть, стоим на "ноль" и ждем своего шанса.

Не перестаю удивляться своим игрокам. Мы довольны результатом. Надеюсь, в ближайшее время многие игроки восстановятся и вернутся в строй", - заявил Скрипник на послематчевой пресс-конференции.

Источник: https://korrespondent.net/
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