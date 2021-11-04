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Спорт
Футбол
4 ноября 21, 12:09
Хави надеется вернуться в Барселону
Хави
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Главный тренер Аль-Садда оценил свои шансы возглавить каталонский клуб в ближайшее время.
Хави надеется в ближайшее время вернутся в Барселону и возглавить ее. Об этом испанец сообщил изданию Marca.

По его словам, переговоры между каталонцами и катарским Аль-Саддом все еще идут, и по мнению специалиста должны завершится успешно.

"Я очень позитивный человек, два клуба ведут переговоры. Здравый смысл подсказывает, что все должно быть улажено. Я взволнован и надеюсь, что вскоре все решится. Дело не в том, чтобы быть мессией, а в том, чтобы вернуть азарт", - заявил Хави.

Отметим, действующий контракт испанца с Аль-Саддом рассчитан до 2023 года. Барселона уже согласилась выплатить катарскому клубу компенсацию за Хави.

Источник: https://korrespondent.net/
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