Хави надеется вернуться в Барселону

Хави надеется в ближайшее время вернутся в Барселону и возглавить ее. Об этом испанец сообщил изданию Marca.





По его словам, переговоры между каталонцами и катарским Аль-Саддом все еще идут, и по мнению специалиста должны завершится успешно.





"Я очень позитивный человек, два клуба ведут переговоры. Здравый смысл подсказывает, что все должно быть улажено. Я взволнован и надеюсь, что вскоре все решится. Дело не в том, чтобы быть мессией, а в том, чтобы вернуть азарт", - заявил Хави.





Отметим, действующий контракт испанца с Аль-Саддом рассчитан до 2023 года. Барселона уже согласилась выплатить катарскому клубу компенсацию за Хави.



