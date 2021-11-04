Шахтер в равном матче уступил Реалу на Сантьяго Бернабеу

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал принимал донецкий Шахтер.





Подопечные Роберто Де Дзерби рассчитывали "отомстить" за поражение в прошлом туре от "сливочных" (0:4), и достаточно активно начали поединок. Однако больше атаковали хозяева поля.





Уже на 2-й минуте Модрич нанес удар по воротам, который заблокировал Матвиенко. Через несколько минут хорват в паре с Васкесом создали еще один опасный момент, и Лука пробил, но Трубин сумел отбить этот мяч.





На 10-й минуте отличный шанс забить был у Патика – Алан подобрал мяч за пределами штрафной и прострелил с правого полуфланга, но попал в штангу. А через четыре минуты после этого вперед вышел Реал.





Бензема и Винисиус здорово отыграли на левом фланге, после чего мяч оказался у Трубина. Тот быстро отпасовал на Марлона, который буквально "подарил" его Винисиусу. Бразилец отдал на Бензема, и тот переправил мяч в сетку – 1:0.





Через несколько мгновений "сливочные" могли удвоить преимущество – Моодрич в касание пробил по воротам, но Трубин в полушпагате отразил этот удар.





В середине тайма у Шахтера был отличный шанс сравнять счет – Мудрик с левого фланга сместился в центр и пробил, но прямо в руки Куртуа. Затем шанс был у Фернандо, который получил мяч от Мудрика, но пробил над дальней девяткой.





К концу тайма "горняки" усилили давление на соперника, и все же восстановили паритет – Матвиенко отдал пас на Патрика, крторый сделал скидку на Фернандо и бразилец отправил мяч точно под перекладину – 1:1.





На старте второй половины встречи Фернандо мог оформить дубль – он пробил низом из центральной зоны, но попал в ногу Милитану. Команды играли достаточно равно, обмениваясь моментами, а затем Реал все же вышел вперед.





На 61-й минуте поединка Винисиус обменялся мячом с Каземиро, а затем отдал пас на Бензема и Карим переправил мяч в сетку без шансов для Трубина – 2:1.





Шахтер пытался отыграться, создав немало отличных моментов. Отличиться мог Патрик, но его удар заблокировал Начо. Шанс был у Степаненко, который пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел над воротами.





В конце встречи Де Дзерби провел несколько замен в надежде хотя бы вырвать ничью, но не удалось – финальный свисток зафиксировал победу Реала со счетом 2:1.





Таким образом, "горняки" продолжают идти на четвертом месте в группе D, имея в своем активе всего 1 балл. Реал же поднялся на первую строчку, набрав 9 очков.





В следующем туре Шахтер сыграет на выезде против Интера, а Реал отправится в гости к Шерифу. Поединки состоятся в среду, 24 ноября.





Реал Мадрид – Шахтер – 2:1





Голы: Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39.





Реал: Куртуа – Карвахаль (Начо, 66), Милитао, Алаба, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Васкес, Бензема (Йович, 79), Винисиус.





Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Степаненко (Судаков, 79) – Тете (Марлос, 79), Майкон, Патрик (Маркос, 80), Мудрик (Соломон, 71) – Фернандо (Дентиньо, 86).





Предупреждения: Менди (39), Каземиро (63) – Дентиньо (90+3).







