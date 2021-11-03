Динамо в упорной борьбе уступило Барселоне

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо на своем поле принимало Барселону.





Стартовый отрезок встречи полностью прошел под контролем каталонского клуба. «Сине-гранатовые» с первых минут взяли мяч под свой контроль, что практически сразу принесло бы им результат, если бы не блок Забарного в штрафной после удара Депая.





В средине тайма подопечные Мирчи Луческу сумели переломить владение соперника, создав несколько голевых моментов. Изначально Шапаренко имел все шансы забить, но упустил момент для удара со штрафной после паса от Цыганкова, а затем Де Пена пробил издалека, но тер Штеген успел среагировать.





Давление от Динамо продолжилось через фланги, особенно через связку Караваев – Де Пена. Парочка постоянно напрягала правый фланг обороны Барселоны, что приносило пользу. Так, Де Пена выдал пас на Шапаренко, который вышел с края штрафной на тер Штегена, но попросту не попал по воротам.





В концовке первого тайма Барселона напомнила о себе, немного успокоив игру. Мингеса имел все шансы забить после подачи Гави, но мяч попал в Депая, который и отвел угрозу от ворот Динамо. Затем каталонцы провели несколько опасных атак, которые были разрушены собственным недопонимаем и защитниками украинской команды.





Начало второго тайма осталось за подопечными Серхи Бархуана, однако все опасность сводилась к подачам, на которые успешно выходил Георгий Бущан. Один из прострелов завершился тем, что арбитр назначил пенальти в ворота киевляне после того, как Фати упал на газон в борьбе с Кендзерой. Однако после просмотра VAR судья отменил взятие ворот.





Уже через пару минут Фати снова стал главным героем эпизода, но на этот раз испанец отметился голом. Мингеса сделал передачу на Дембеле в штрафную, но Шапаренко подправил круглого прямо под ногу Фати, который слету нанес голевой удар прямо под перекладину. Бущану оставалось только как руки развести.





Мирча Луческу произвел ряд замен в плане атаки, что дало новой скорости для парочку эпизодов. Сначала Сидорчук пробил прямо в руки тер Штегену, а затем Цыганков имел все шансы забить, но на его удар с 12 метров успешно среагировал немец.





В компенсированное время Динамо могло уйти от поражения, если бы Забарный пробил бы точно по воротам с трех метров после подачи с углового. Украинец послал мяч значительно выше ворот, упустив шанс сравнять счет.





В турнирной таблице группы Барселона идет на втором месте, имея шесть очков, а Динамо замыкает квартет с одним баллом в активе. Лидером группы остается Бавария с 12 пунктами, а на третьей позиции идет Бенфика с четырьмя баллами.





Динамо Киев – Барселона 0:1





Гол: Фати, 70





Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Тымчик, 77), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 81) — Цыганков, Буяльский (Леднев, 81), Де Пена (Вербич, 77) — Гармаш (Витиньо, 70)





Барселона: тер Штеген — Мингеса, Гарсия, Ленгле (Араухо, 79), Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави (Дембеле, 65) — Фати (Бальде, 87), Депай





Предупреждения: Гармаш, Буяльский – Гарсия, Лангле, Гави



