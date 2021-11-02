Ворскла сыграла вничью с Черноморцем

Ворскла расписала мировую с Черноморцем в матче 13-го тура чемпионата Украины.





Встреча прошла на полтавском стадионе имени Бутовского и завершилась со счетом 0:0.





Первый опасный момент в матче возник на 35-й минуте. Степанюк пробил по воротам Черноморца с линии штрафной, но мяч попал в штангу. У гостей также было несколько неплохих атак в первом тайме, но до забитого мяча дело так и не дошло.





В середине второго тайма Степанюк мог открывать счет, однако после его удара с близкой дистанции мяч попал в защитника Черноморца.





Ворскла занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков. Черноморец - 15-й (восемь баллов).





Ворскла — Черноморец 0:0





Ворскла: Ризнык, Яворский, Якубу, Пердута, Тамм, Пуцлин, Кане, Челядин, Пешич (Кравчук, 41; Чеснаков, 73), Ранжел, Степанюк.





Черноморец: Кучерук, Биловар, Кузик, Дубко, Скорко (Долгов, 62), Смирный, Вачиберадзе (Кравченко, 79), Цитаишвили, Авагимян (Брагару, 62), Ванат (Бугай, 88), Исаенко (Тлумак, 79).





Предупреждения: Степанюк, Пешич, Скорко, Исаенко, Пуцлин, Смирный.



