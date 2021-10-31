Шахтер не оставил шансов Десне, забив четыре гола

В Киеве на НСК Олимпийский состоялся матч между донецким Шахтером и черниговской Десной. Номинальные хозяева разгромили своих гостей со счетом 4:1.





Уже на девятой минуте счет в матче открыл Манор Соломон с передачи Додо. На 23-й минуте первым результативным действием за новую команду отметился Владлен Юрченко, выдав голевую передачу на Дениса Безбородько, который сравнял счет.





Не прошло пяти минут, как "горняки" вновь вышли вперед усилиями Георгия Судакова. После перерыва "оранжево-черные" за две минуты умудрились забить дважды: сначала Додо оформил дубль из голевых передач - на этот раз он ассистировал Тете, затем Судаков к забитому голу добавил и голевую передачу - отличился Фернандо.





Шахтер продолжает оставаться на втором месте, отставая от лидирующего киевского Динамо на три пункта. Десна занимает девятое место, имея 18 очков.





Шахтер - Десна 4:1





Голы: Соломон 9', Судаков 27', Тете 62', Фернандо 63' - Безбородько 23'.





Шахтер: Трубин - Додо (Конопля, 74), Бондарь, Марлон (Кривцов, 74), Исмаили (Матвиенко, 65) - Степаненко (Марлос), Майкон - Тете, Судаков, Соломон - Фернандо (Мудрик, 65).





Десна: Литовка - Жук (Тотовицкий, 79), Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов - Юрченко (Завийский, 69), Домбровский, Арвеладзе (Масалов, 69), Калитвинцев (Шевцов, 85) - Безбородько (Будковский, 79).





Предупреждения: Степаненко, Бондарь.







