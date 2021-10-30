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Спорт
Футбол
30 октября 21, 09:57
Шахтер получил копию Кубка УЕФА
Кубок УЕФА
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"Горняки" стали уникальными владельцами трофея.
Донецкий Шахтер получил точную копию Кубка УЕФА, которая была изготовленная в Италии.

Голкипер команды Андрей Пятов и директор по футболу Дарио Срна представили трофей.

Игроки и менеджмент команды, выигравшей еврокубковый трофей, приняли участие в фотосессии.



Стоит отметить, что первая копия Кубка УЕФА осталась в музее клуба на Донбасс Арене.

Напомним, Шахтер выиграл Кубок УЕФА в 2009 году. В финале турнира украинская команда обыграла Вердер (2:1).

Источник: https://korrespondent.net/
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