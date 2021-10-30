Шахтер получил копию Кубка УЕФА

Донецкий Шахтер получил точную копию Кубка УЕФА, которая была изготовленная в Италии.





Голкипер команды Андрей Пятов и директор по футболу Дарио Срна представили трофей.





Игроки и менеджмент команды, выигравшей еврокубковый трофей, приняли участие в фотосессии.













Стоит отметить, что первая копия Кубка УЕФА осталась в музее клуба на Донбасс Арене.





Напомним, Шахтер выиграл Кубок УЕФА в 2009 году. В финале турнира украинская команда обыграла Вердер (2:1).



