Хави дебютирует в Барселоне матчем с Сельтой

Хави фактически можно считать главным тренером Барселоны. По информации Catalunya Ràdio, стороны уже уладили все вопросы личного контракта и соглашение готово к подписанию.





Хави дебютирует в качестве наставника "сине-гранатовой" команды шестого ноября в матче против Сельты. В тренерский штаб специалиста войдут сразу шесть ассистентов.





Напомним, предыдущий наставник Барселоны - Рональд Куман - был уволен после поражения от Райо Вальекано 0:1.





Исполняющим обязанности наставника команды назначен Серхи Бархуан. Именно он будет руководить каталонцами в матчах с Алавесом 30 октября и Динамо Киев 2 ноября.



