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Спорт
Футбол
29 октября 21, 11:50
Хави дебютирует в Барселоне матчем с Сельтой
Хави
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Легендарный полузащитник проведет первый матч в качестве главного тренера каталонцев 6 ноября.
Хави фактически можно считать главным тренером Барселоны. По информации Catalunya Ràdio, стороны уже уладили все вопросы личного контракта и соглашение готово к подписанию.

Хави дебютирует в качестве наставника "сине-гранатовой" команды шестого ноября в матче против Сельты. В тренерский штаб специалиста войдут сразу шесть ассистентов.

Напомним, предыдущий наставник Барселоны - Рональд Куман - был уволен после поражения от Райо Вальекано 0:1.

Исполняющим обязанности наставника команды назначен Серхи Бархуан. Именно он будет руководить каталонцами в матчах с Алавесом 30 октября и Динамо Киев 2 ноября.

Источник: https://korrespondent.net/
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