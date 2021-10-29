Хави дебютирует в Барселоне матчем с Сельтой
Хави фактически можно считать главным тренером Барселоны. По информации Catalunya Ràdio, стороны уже уладили все вопросы личного контракта и соглашение готово к подписанию.
Хави дебютирует в качестве наставника "сине-гранатовой" команды шестого ноября в матче против Сельты. В тренерский штаб специалиста войдут сразу шесть ассистентов.
Напомним, предыдущий наставник Барселоны - Рональд Куман - был уволен после поражения от Райо Вальекано 0:1.
Исполняющим обязанности наставника команды назначен Серхи Бархуан. Именно он будет руководить каталонцами в матчах с Алавесом 30 октября и Динамо Киев 2 ноября.
Источник: https://korrespondent.net/