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Спорт
Футбол
28 октября 21, 15:19
Соломон может сменить Украину на АПЛ
Манор Соломон
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В трансфере полузащитника Шахтера заинтересованы несколько клубов английской Премьер-лиги.
Манор Соломон в ближайшее время может сменить украинскую Премьер-лигу на английскую, утверждает издание TeamTalk. 

Там напомнили, еще до перехода полузащитника в стан "горняков" его услугами интересовался Манчестер Сити. "Горожане" своей заинтересованности не утратили и продолжают следить за игроком.

Но основными претендентами на израильтянина являются Арсенал и Астон Вилла. По данным СМИ, эти команды надеются оформить трансфер футболиста уже этой зимой.

Также за игроком наблюдают Тоттенхэм, Эвертон, Брайтон и Саутгемптон, которые готовы в любой момент включится в борьбу за него.

Напомним, соглашение Манора Соломона с Шахтером рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника два гола и одна результативная передача в десяти матчах чемпионата Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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