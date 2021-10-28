Соломон может сменить Украину на АПЛ

Манор Соломон в ближайшее время может сменить украинскую Премьер-лигу на английскую, утверждает издание TeamTalk.





Там напомнили, еще до перехода полузащитника в стан "горняков" его услугами интересовался Манчестер Сити. "Горожане" своей заинтересованности не утратили и продолжают следить за игроком.





Но основными претендентами на израильтянина являются Арсенал и Астон Вилла. По данным СМИ, эти команды надеются оформить трансфер футболиста уже этой зимой.





Также за игроком наблюдают Тоттенхэм, Эвертон, Брайтон и Саутгемптон, которые готовы в любой момент включится в борьбу за него.





Напомним, соглашение Манора Соломона с Шахтером рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника два гола и одна результативная передача в десяти матчах чемпионата Украины.



