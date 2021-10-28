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Спорт
Футбол
28 октября 21, 15:03
Бавария потерпела крупнейшее поражение в Кубке Германии
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Мюнхенцы основным составом были разгромлены в турнире менхенгладбахской Боруссией 0:5.
Поражение в Кубке Германии от менхенгладбахской Боруссии 0:5 стало крупнейшим для Баварии с 1978-го года, сообщает Opta. Тогда команда была разгромлена в Бундеслиге Фортуной 1:7.

При этом в Кубке Германии проигрыш Боруссии стал для мюнхенцев крупнейшим.

Как заявил в интервью журналисту Патрику Штрассеру спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич, у команды случилось коллективное помутнение.

"Это было шокирующе. Нас просто не было на поле. Мы не выиграли ни одного единоборства в первом тайме, не было переходов из обороны в атаку. Коллективное помутнение, которое мы не можем объяснить", – заявил Салихамиджич.

Источник: https://korrespondent.net/
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