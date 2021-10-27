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Спорт
Футбол
27 октября 21, 11:00
Александрия разгромила Металлист 1925
Металлист 1925 - Александрия
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Харьковский клуб вылетел из турнира.
Во вторник, 26 октября, в рамках 1/8 финала Кубка Украины Металлист 1925 принимал Александрию.

Гости уже после первых 45-минут лидировали со счетом 2:0. Дубль на счету 20-летнего полузащитника Эмиля Мустафаева.

Во второй половине игры Александрия забила еще три мяча, на что Металлист 1925 двумя голами. Итоговый счет - 5:2.

Отметим, что из-за данного поражения харьковский клуб прервал свою серию из пяти побед.

Металлист 1925 - Александрия 2:5

Голы: Крыськов, 63, Ременюк, 85 - Мустафаев, 24, Мустафаев, 29, Копына, 53, Кирюханцев, 69, Устименко, 90.

Металлист 1925: Сидоренко - Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня - Габелок, Протасов, Крысков, Голодюк, Савин - Марлисон.

Александрия: Горох - Фомба, Дубра, Мельник, Копына - Демченко, Мустафаев, Кожушко, Дрышлюк, Третьяков - Спинелли.

Источник: https://korrespondent.net/
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