Барселона вновь проиграла Реалу домашний Эль-Класико

В матче 10-го тура чемпионата Испании состоялось Эль Класико – каталонская Барселона на Камп Ноу принимала мадридский Реал.





Команды достаточно активно начали поединок, и хозяева поля стремились идти вперед, но практически не создавали опасных моментов. Каталонцы прессинговали и много времени проводили на половине поля Реала, но результата от этих действий не было.





Постепенно "сливочные" включились в игру и стали чаще пробираться к воротам Тер Штегена, и, в итоге, гости открыли счет на 32-й минуте.





Давид Алаба отобрал у соперника мяч на своей половине поля и рванул вперед. Он отпасовал на партнера, но продолжил идти вперед и остался сам на левом фланге атаки, затем получил пас от Родриго и мощно пробил в дальний угол – 0:1.





Каталонцы могли быстро отыграться – через пару минут Пике выиграл верховую борьбу и нанес удар головой с 11-метровой точки, но не попал. А в самом конце тайма Фати нашел возможности пробить, но его удар был заблокирован.





На вторую половину встречи Куман решил выпустить Коутиньо, и это сразу же обострило атаку каталонцев, но мяч все равно не летел в ворота. Барселона пыталась прессинговать, однако здорово отыгрывали защитники Реала.





Гости также не сидели в обороне и часто ловили соперника на контратаках. Шикарная возможность удвоить преимущество Реала была у Менди, но Тер Штеген справился с ударом Ферлана.





Чуть позже мог забивать Бензема, но вновь голкипер был на месте. Вышедший на замену Вальверде также был близок к голу, но отправил мяч мимо ворот.





Ближе к концу встречи Куман выпустил на поле Агуэро, и тот едва не отыграл гол – аргентинец открылся под передачу верхом от Депая, но с близкого расстояния отправил мяч над перекладиной.





В компенсированное время "сливочные" все же забили второй гол – Карвахаль начал контратаку своей команды, подключился Васкес, который отдал на Асенсио, и Марко пробил в левый нижний угол, но Тер Штеген отбил. На добивании первым был Васкес – 0:2.





Перед самым финальным свистком Барселона все же забила "гол престижа" – Дест отправил мяч в штрафную, и Агуэро переправил его в сетку, забив дебютный мяч за каталонцев, – 1:2.





Эта победа позволила Реалу подняться на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиге, имея в своем активе 20 очков. Барселона идет девятой с 15-ю баллами.





В следующем туре каталонцы сыграют на выезде против Райо Вальекано, а Королевский клуб примет Осасуну. Оба поединка состоятся в среду, 27 октября.





Барселона – Реал Мадрид – 1:2





Голы: Агуэро, 90+7 – Алаба, 32, Васкес, 90+3.





Барселона: Тер Штеген – Мингеса (Коутиньо, 46), Гарсия, Пике, Альба – Гави (Л. Де Йонг, 85), Бускетс, Ф. Де Йонг (Роберто, 77) – Дест, Фати (Агуэро, 74), Депай.





Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Родриго (Вальверде, 72, Карвахаль, 90+2), Бензема, Винисиус (Асенсио, 87).





Предупреждения: Пике (58) – Менди (80).



