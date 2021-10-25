Динамо добыло уверенную победу над Днепром-1

В воскресенье, 24 октября, в рамках 12 тура УПЛ Динамо принимало Днепр-1. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.





Первый гол в данной встрече пришелся лишь на второй тайм. Забитым мячом отметился Виктор Цыганков, отправив "кожаный" в верхних угол ворот после фирменного смещения с фланга.





Финальную точку в матче поставил Денис Гармаш, отличившись на 70-й минуте, выйдя на поле всего двумя минутами ранее.





Динамо – Днепр-1 2:0





Голы: Цыганков, 50, Гармаш, 70.





Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Миколенко (Караваев, 76), Кендзера - Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский - Цыганков, Витиньо (Де Пена, 46), Рамирес (Гармаш, 68).





Днепр-1: Кожокару – Лучкевич (Адамюк, 71), Логинов (Билл, 85), Сваток, Нельсон - Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 84) - Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.





Предупреждения: Андриевский – Игнатенко, Логинов



