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Спорт
Футбол
24 октября 21, 11:20
Тилль прокомментировал удаление в матче против Шахтера
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Футболист считает, что судья мог принять более взвешенное решение.
В матче 12-го тура чемпионата Украины Ворскла уступила Шахтеру со счетом 0:2.

В этом поединке полузащитник полтавского коллектива Оливье Тилль получил две желтых карточки и оставил команду в меньшинстве на 29-й минуте встречи. После завершения встречи футболист высказался об этом.

"Думаю, мне просто не повезло. Произошел неудачный эпизод – я просто хотел добраться к мячу раньше, чем голкипер соперника.

Решение арбитра этом эпизоде могло быть более взвешенным. Я всего лишь два фола совершил за игру, и за оба получил по желтой карточке.

Результат поединка для нас неудовлетворительный, но сейчас у нас нет другого выхода, кроме как сконцентрироваться на кубковой игре", - прокомментировал Тилль.

Источник: https://korrespondent.net/
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