Тилль прокомментировал удаление в матче против Шахтера

В матче 12-го тура чемпионата Украины Ворскла уступила Шахтеру со счетом 0:2.





В этом поединке полузащитник полтавского коллектива Оливье Тилль получил две желтых карточки и оставил команду в меньшинстве на 29-й минуте встречи. После завершения встречи футболист высказался об этом.





"Думаю, мне просто не повезло. Произошел неудачный эпизод – я просто хотел добраться к мячу раньше, чем голкипер соперника.





Решение арбитра этом эпизоде могло быть более взвешенным. Я всего лишь два фола совершил за игру, и за оба получил по желтой карточке.





Результат поединка для нас неудовлетворительный, но сейчас у нас нет другого выхода, кроме как сконцентрироваться на кубковой игре", - прокомментировал Тилль.



