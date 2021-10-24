Педриньо и Степаненко получили травмы в матче против Ворсклы

В матче 12-го тура чемпионата Украины Шахтер обыграл Ворсклу со счетом 2:0. Во время этого поединка два ключевых игрока "горняков" получили травмы.





Так, Педриньо в ходе первого тайма неоднократно сталкивался с соперниками, и к перерыву прихрамывал. В итоге на второй тайм футболист не вышел, а его место на поле занял Тете. Травмировался также Тарас Степаненко и был вынужден покинуть поле на 56-й минуте встречи.





По информации телеканала Футбол, у Педриньо в ходе первичного обследования диагностировали повреждение голеностопа, но травма не слишком серьезная. У Степаненко выявили проблемы с задней поверхностью бедра.





О сроках восстановления игроков на данный момент ничего неизвестно, но велика вероятность, что к матчу 1/8 финала Кубка Украины против Черноморца игроки не будут готовы.



