Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.59
USD
26.27
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
24 октября 21, 11:14
Педриньо и Степаненко получили травмы в матче против Ворсклы
матч
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
О сроках восстановления игроков на данный момент ничего неизвестно.
В матче 12-го тура чемпионата Украины Шахтер обыграл Ворсклу со счетом 2:0. Во время этого поединка два ключевых игрока "горняков" получили травмы.

Так, Педриньо в ходе первого тайма неоднократно сталкивался с соперниками, и к перерыву прихрамывал. В итоге на второй тайм футболист не вышел, а его место на поле занял Тете. Травмировался также Тарас Степаненко и был вынужден покинуть поле на 56-й минуте встречи.

По информации телеканала Футбол, у Педриньо в ходе первичного обследования диагностировали повреждение голеностопа, но травма не слишком серьезная. У Степаненко выявили проблемы с задней поверхностью бедра.

О сроках восстановления игроков на данный момент ничего неизвестно, но велика вероятность, что к матчу 1/8 финала Кубка Украины против Черноморца игроки не будут готовы.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Шевченко прокомментировал вылет в четвертьфинале Евро-2020
Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
Караваев: Мы не смогли выполнить требования Луческу. Видео
Индзаги: Де Дзерби уже добился заметного прогресса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Тилль прокомментировал удаление в матче против Шахтера
Лента новостей