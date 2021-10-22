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Спорт
Футбол
22 октября 21, 13:57
Цыганков разочарован выступлением в Лиге чемпионов
Виктор Цыганков
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Полузащитник киевского Динамо на экваторе группового раунда турнира подвел итоги игры своего клуба.
В киевском Динамо все разочарованы выступлением в первых трех матчах группового раунда Лиги чемпионов. Об этом заявил на своей странице в Instagram Виктор Цыганков.

Но, по его мнению, таков нынешний уровень команды. В тоже время футболист пообещал болельщикам и дальше усердно работать, чтобы вырасти в профессиональном плане и исправить сложившуюся ситуацию.

"Но сдаться легче всего. Сложнее встать снова на ноги и доказать, в первую очередь, самим себе, что мы можем играть на этом уровне на равных с грандами. Только через тяжелую работу и с верой в наилучшее, по-другому никак", - написал Цыганков.

Напомним, после трех сыгранных туров в групповом раунде Лиги чемпионов Динамо идет на последнем месте в своем квартете, имея в активе лишь одно очко. Киевляне сыграли 0:0 Бенфикой, а также проиграли 0:5 Баварии и 0:1 Барселоне.

Источник: https://korrespondent.net/
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