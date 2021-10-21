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Спорт
Футбол
21 октября 21, 10:21
Динамо потерпело минимальное поражение от Барселоны
Барселона – Динамо Киев
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Каталонцы набрали первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо сыграло на выезде против каталонской Барселоны.

Хозяева поля достаточно уверенно начали встречу, взяв мяч под свой контроль и практически не позволяя подопечным Луческу покидать свою половину поля. И уже на 2-й минуте каталонцы создали опасный момент – Альба с левого фланга навесил на Деста, но тот головой пробил мимо.

"Сине-гранатовые" часто атаковали по левому флангу, но безуспешно. Киевляне редко прорывались к воротам тер Штегена, но все же на 12-й минуте Цыганкову удалось это сделать и пробить, но Пике заблокировал удар.

Через несколько минут могли забить хозяева – Депай со штрафного навесил во вратарскую, где головой замкнул Люк де Йонг, но не попал. Спустя мгновение Люк вновь опасно пробил под перекладину, но Бущан потащил.

Каталонцы продолжали прессинговать, и, в итоге это привело к голу. На 36-й минуте Миколенко потерял свою позицию слева в обороне, и именно туда ворвался Пике после диагонального навеса от Альбы с левого фланга. Жерар в касание переправил мяч в сетку – 1:0.

Под конец первого тайма Барселона могла удвоить преимущество – киевляне обрезались в центре поля, позволив соперникам уйти в атаку. Депай имел много свободного пространства и вариантов, но решил играть сам, и, в итоге, лишь заработал угловой.

На второй тайм Куман решил выпустить Ансу Фати и Филиппе Коутиньо, что сразу же сделало атаку каталонцев более насыщенной. Фати весьма быстро создал себе момент, прессингуя Бущана, но все же не сумел поразить ворота.

А через пару минут голкипер "бело-синих" плохо обработал мяч и подарил его Депаю – вингер пробил, но мимо ворот. Барселона долгое время не позволяла киевлянами идти в атаку, и Мирча Луческу решил заменить Супрягу и Де Пену на Гармаша и Витиньо соответственно.

Выход свежих футболистов сразу же оживил киевлян, и они стали гораздо чаще атаковать, однако результата эти прорывы не принесли. Последние 15 минут каталонцы сбавили тем, экономя силы перед предстоящим Эль Класико и удерживая минимальное преимущество.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Барселоны, и, таким образом, каталонцы набрали свои первые очки в нынешнем розыгрыше турнира и теперь занимают третье место в группе Е, а Динамо с одним баллом находится на последней строчке.

В следующем туре "бело-синие" вновь сыграют с Барселоной, но уже в Киеве на НСК Олимпийский. Поединок состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Барселона – Динамо Киев – 1:0

Голы:  Пике, 36.

Барселона: тер Штеген – Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Лангле, Альба – Гави (Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг – Дест, Л. де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).

Динамо: Бущан – Кендзера (Тымчик, 78), Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков (Караваев, 85), Буяльский (Рамирес, 85), Де Пена (Витиньо, 61) – Супряга (Гармаш, 61).

Предупреждения: Ф. де Йонг (90).


Источник: https://korrespondent.net/
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