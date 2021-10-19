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Спорт
Футбол
19 октября 21, 11:12
Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч с Брюгге
Александр Зинченко
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Украинец имеет все шансы появиться на поле.
Во вторник, 19 октября, Манчестер Сити проведет третий матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником "горожан" станет бельгийский Брюгге.

Накануне поединка главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола озвучил заявку на еврокубковый матч.

Примечательно, что в список попал украинский футболист Александр Зинченко, который сумел восстановиться от травмы.

Отметим, что в последний раз Зинченко выходил на поле 15 сентября в матче Лиги чемпионов против Лейпцига.

Матч Брюгге - Манчестер Сити начнется в 19:45 по киевскому времени.

Источник: https://korrespondent.net/
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