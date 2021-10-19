Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч с Брюгге

Во вторник, 19 октября, Манчестер Сити проведет третий матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником "горожан" станет бельгийский Брюгге.





Накануне поединка главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола озвучил заявку на еврокубковый матч.





Примечательно, что в список попал украинский футболист Александр Зинченко, который сумел восстановиться от травмы.





Отметим, что в последний раз Зинченко выходил на поле 15 сентября в матче Лиги чемпионов против Лейпцига.





Матч Брюгге - Манчестер Сити начнется в 19:45 по киевскому времени.



