Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч с Брюгге
Во вторник, 19 октября, Манчестер Сити проведет третий матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником "горожан" станет бельгийский Брюгге.
Накануне поединка главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола озвучил заявку на еврокубковый матч.
Примечательно, что в список попал украинский футболист Александр Зинченко, который сумел восстановиться от травмы.
Отметим, что в последний раз Зинченко выходил на поле 15 сентября в матче Лиги чемпионов против Лейпцига.
Матч Брюгге - Манчестер Сити начнется в 19:45 по киевскому времени.
Источник: https://korrespondent.net/