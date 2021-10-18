Барселона одержала победу над Валенсией

Барселона одолела Валенсию (3:1) в матче девятого тура чемпионата Испании. Поединок прошел в Барселоне на стадионе Камп Ноу и завершился со счетом 3:1.





Команды обменялись быстрыми голами уже в начале встречи. На забитый мяч от Хосе Гайя каталонцы ответили взятием ворот в исполнении Фати.





На 40-й минуте матча арбитр Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота Валенсии. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Мемфис Депай.





Точку в игре поставил Филиппе Коутиньо, забивший в концовке встречи.





В этой игре за Барселону дебютировал аргентинец Серхио Агуэро - он вышел на поле на 87-й минуте.





В среду, 20 октября, Барселона на своем поле встретится с киевским Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов.





Барселона — Валенсия 3:1





Голы: Фати, 13, Депай (пен.), 41, Коутиньо, 85 — Гайя, 5.





Барселона: Тер Штеген — Роберто, (Мингеса, 71) Пике, Гарсия, Альба — Бускетс, Де Йонг, Гави (Нико, 71) — Депай, Фати (Коутиньо, 59), Дест (Агуэро, 86).





Валенсия: Силлессен — Фулькье (Муса, 74), Паулиста, Диакаби, Гайя — Солер, Гильямон, Васс, Дуро (Андре, 60) — Гедеш (Черышев, 74), Гомес (Вальехо, 88).





Предупреждения: Гави — Гайя, Фулькье, Гомес.



