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Спорт
Футбол
18 октября 21, 10:22
Барселона одержала победу над Валенсией
Барселона — Валенсия
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Каталонцы не испытали проблем в матче против "летучих мышей".
Барселона одолела Валенсию (3:1) в матче девятого тура чемпионата Испании. Поединок прошел в Барселоне на стадионе Камп Ноу и завершился со счетом 3:1.

Команды обменялись быстрыми голами уже в начале встречи. На забитый мяч от Хосе Гайя каталонцы ответили взятием ворот в исполнении Фати.

На 40-й минуте матча арбитр Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота Валенсии. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Мемфис Депай.

Точку в игре поставил Филиппе Коутиньо, забивший в концовке встречи.

В этой игре за Барселону дебютировал аргентинец Серхио Агуэро - он вышел на поле на 87-й минуте.

В среду, 20 октября, Барселона на своем поле встретится с киевским Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Барселона — Валенсия 3:1

Голы: Фати, 13, Депай (пен.), 41, Коутиньо, 85 — Гайя, 5. 

Барселона: Тер Штеген — Роберто, (Мингеса, 71) Пике, Гарсия, Альба — Бускетс, Де Йонг, Гави (Нико, 71) — Депай, Фати (Коутиньо, 59), Дест (Агуэро, 86).

Валенсия: Силлессен — Фулькье (Муса, 74), Паулиста, Диакаби, Гайя — Солер, Гильямон, Васс, Дуро (Андре, 60) — Гедеш (Черышев, 74), Гомес (Вальехо, 88). 

Предупреждения: Гави — Гайя, Фулькье, Гомес. 

Источник: https://korrespondent.net/
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