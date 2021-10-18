Ворскла одолела Александрию благодаря дублю Ранхеля

Полтавская Ворскла на выезде одержала победу над Александрией в поединке 11-го тура чемпионата Украины.





Встреча, прошедшая на стадионе Ника, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.





Полтавчане вышли вперед на 14-й минуте благодаря точному удару Ранхеля. Спустя пять минут хавбек хозяев Кирилл Ковалец повредил колено, неудачно приземлившись на газон. Игрок Александрии покинул поле на носилках на 23-й минуте. Вместо него вышел Сергей Рыбалка.





В конце первого тайма Ранхель удвоил преимущество Ворсклы. Александрия отыграла один мяч на 53-й минуте, однако на большее хозяев не хватило.





Подопечные Юрия Максимова набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице УПЛ. Александрия занимает шестое место (18 баллов).





Александрия — Ворскла 1:2





Голы: Калюжный, 53 — Ранхель, 13, 39





Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Дришлюк, Калюжный, Ковалец (Рыбалка, 23), Одарюк (Кожушко, 46), Кирюханцев (Грынь, 86) — Спинелли (Устименко, 46).





Ворскла: Ризнык — Тамм, Яворский (Кушниренко, 56), Пердута — Челядин, Тилль (Коджови, 90+3), Скляр, Кане — Пешич (Кравчук, 70), Ранхель, Степанюк.





Предупреждения: Кожушко, Мирошниченко, Дубра, Бабогло — Ранхель, Тилль.





Удаление: Кожушко



