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Спорт
Футбол
18 октября 21, 10:20
Ворскла одолела Александрию благодаря дублю Ранхеля
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Команда Юрия Максимова поднялась на третье место в турнирной таблице УПЛ.
Полтавская Ворскла на выезде одержала победу над Александрией в поединке 11-го тура чемпионата Украины.

Встреча, прошедшая на стадионе Ника, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Полтавчане вышли вперед на 14-й минуте благодаря точному удару Ранхеля. Спустя пять минут хавбек хозяев Кирилл Ковалец повредил колено, неудачно приземлившись на газон. Игрок Александрии покинул поле на носилках на 23-й минуте. Вместо него вышел Сергей Рыбалка.

В конце первого тайма Ранхель удвоил преимущество Ворсклы. Александрия отыграла один мяч на 53-й минуте, однако на большее хозяев не хватило.

Подопечные Юрия Максимова набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице УПЛ. Александрия занимает шестое место (18 баллов).

Александрия — Ворскла 1:2

Голы: Калюжный, 53 — Ранхель, 13, 39 

Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Дришлюк, Калюжный, Ковалец (Рыбалка, 23), Одарюк (Кожушко, 46), Кирюханцев (Грынь, 86) — Спинелли (Устименко, 46). 

Ворскла: Ризнык — Тамм, Яворский (Кушниренко, 56), Пердута — Челядин, Тилль (Коджови, 90+3), Скляр, Кане — Пешич (Кравчук, 70), Ранхель, Степанюк.  

Предупреждения: Кожушко, Мирошниченко, Дубра, Бабогло — Ранхель, Тилль. 

Удаление: Кожушко

Источник: https://korrespondent.net/
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