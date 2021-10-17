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Футбол
17 октября 21, 10:42
Днепр-1 уверенно обыграл Колос
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Хозяева одержали вторую победу кряду.
16 октября в рамках 11-го тура УПЛ Днепр-1 принимал Колос. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Днепр-1 решил все вопросы в игре уже в первом тайме, забив оба мяча. По голу на счет записали Игнатенко и Довбик.

После 11-ти туров Днепр-1 занимает 3-е место с 22-я очками, а Колос идет на 11-й строчке, набрав 11 баллов.

Днепр-1 - Колос 2:0

Голы: Игнатенко, (23), Довбик, (38).

Днепр-1: Кожокару - Н. Кравченко, Логинов, Сваток, Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок - Назаренко (Чуже, 73), Джурасек (ди Франко, 73), Гуцуляк  (Ярмолюк, 85) - Довбик.

Колос: Фесюн - Ром, Павловец, Новак, Чорноморец (Гаврыш, 82) - Чурко, Задоя (Милько, 59), Богданов, Ильин (Диего, 82), Костышин (Велетень, 62) - Ренан (Лысенко, 46).

Предупреждения: Джурасек, 12, Дубинчак, 58, Игнатенко, 69 - Богданов, 36, Лысенко, 66.

Источник: https://korrespondent.net/
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