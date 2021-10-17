Днепр-1 уверенно обыграл Колос

16 октября в рамках 11-го тура УПЛ Днепр-1 принимал Колос. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.





Днепр-1 решил все вопросы в игре уже в первом тайме, забив оба мяча. По голу на счет записали Игнатенко и Довбик.





После 11-ти туров Днепр-1 занимает 3-е место с 22-я очками, а Колос идет на 11-й строчке, набрав 11 баллов.





Днепр-1 - Колос 2:0





Голы: Игнатенко, (23), Довбик, (38).





Днепр-1: Кожокару - Н. Кравченко, Логинов, Сваток, Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок - Назаренко (Чуже, 73), Джурасек (ди Франко, 73), Гуцуляк (Ярмолюк, 85) - Довбик.





Колос: Фесюн - Ром, Павловец, Новак, Чорноморец (Гаврыш, 82) - Чурко, Задоя (Милько, 59), Богданов, Ильин (Диего, 82), Костышин (Велетень, 62) - Ренан (Лысенко, 46).





Предупреждения: Джурасек, 12, Дубинчак, 58, Игнатенко, 69 - Богданов, 36, Лысенко, 66.



