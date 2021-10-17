Динамо на выезде разгромило Львов

16 октября в рамках 11-го тура УПЛ Львов принимало Динамо. Матч завершился победой гостей со счетом 4:1.





Хозяева смогли первыми открыть счет с пенальти, однако уже к перерыву действующие чемпионы смогли отыграться и даже выйти вперед.





Во втором тайме Динамо забило еще два мяча, чем и довело счет до финального - 4:1.





После 11-ти туров Львов идет на 13-м месте с 6-ю очками, а Динамо занимает первую строчку, набрав 29 баллов.





Львов - Динамо 1:4





Голы: Чирьяк (36, пенальти), Буяльский (38), Цыганков (45+1), Гармаш (58), Гармаш (84).





Львов: Костик - Лека, Якимец, Брикнер - Чирьяк (Сорокин, 80), Политыло (Шина, 46; Крушинский, 76), Эрнест, Грысьо (Ременяк, 61), Зозуля - Довгий, Ныч (Альваро, 46).





Динамо: Бущан - Миколенко (Караваев, 46), Сирота (Шабанов, 74), Кендзера, Тымчик - Шепелев, Андриевский, Де Пена (Витиньо, 46), Цыганков (Вербич, 74), Буяльский - Супряга.





Предупреждения: Брикнер (82) – Миколенко (35), Де Пена (42), Витиньо (87).







