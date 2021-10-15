Буяльский и Миколенко вернулись в общую группу Динамо
В рамках 11-го тура чемпионата Украины киевское Динамо сыграет против Львова.
Накануне поединка в общую группу вернулись защитник Виталий Миколенко и полузащитник Виталий Буяльский.
Ранее оба футболиста имели проблемы с приводящими мышцами.
Матч Львов - Динамо состоится в субботу, 16 октября. Начало встречи в 17:00.
В турнирной таблице Динамо занимает первое место, имея 26 очков. Львов расположился на 14-й строчке с 6 баллами.
Источник: https://korrespondent.net/