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Спорт
Футбол
15 октября 21, 13:32
Буяльский и Миколенко вернулись в общую группу Динамо
Виталий Миколенко
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Игроки восстановились от травмы.
В рамках 11-го тура чемпионата Украины киевское Динамо сыграет против Львова.

Накануне поединка в общую группу вернулись защитник Виталий Миколенко и полузащитник Виталий Буяльский.

Ранее оба футболиста имели проблемы с приводящими мышцами.

Матч Львов - Динамо состоится в субботу, 16 октября. Начало встречи в 17:00.

В турнирной таблице Динамо занимает первое место, имея 26 очков. Львов расположился на 14-й строчке с 6 баллами.

Источник: https://korrespondent.net/
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