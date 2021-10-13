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Спорт
Футбол
13 октября 21, 11:25
Сборная Дании вышла на ЧМ-2022
Сборная Дании
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Скандинавы не оставили соперникам по отборочной группе F ни единого шанса победив во всех матчах.
Участников Чемпионата мира по футболу 2022 года уже трое. К хозяевам - катарцам, и сборной Германии присоединилась Дания.

Вчера скандинавы обыграли у себя на поле сборную Австрии 1:0 и набрав максимальные 24 очка за восемь сыгранных матчей обеспечили себе первое место в группе F.

Добавим, кроме максимального количества баллов, команда Каспера Хьюлманда забила соперникам 27 голов, не пропустив при этом в свои ворота ни одного. Второе место в группе занимает Шотландия, у которой 17 очков.

Напомним, Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре. Соревнования впервые в истории пройдут не летом, а осенью-зимой - матчи будут сыграны с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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