Сборная Дании вышла на ЧМ-2022

Участников Чемпионата мира по футболу 2022 года уже трое. К хозяевам - катарцам, и сборной Германии присоединилась Дания.





Вчера скандинавы обыграли у себя на поле сборную Австрии 1:0 и набрав максимальные 24 очка за восемь сыгранных матчей обеспечили себе первое место в группе F.





Добавим, кроме максимального количества баллов, команда Каспера Хьюлманда забила соперникам 27 голов, не пропустив при этом в свои ворота ни одного. Второе место в группе занимает Шотландия, у которой 17 очков.





Напомним, Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре. Соревнования впервые в истории пройдут не летом, а осенью-зимой - матчи будут сыграны с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.



