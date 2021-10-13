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Спорт
Футбол
13 октября 21, 11:14
Ярмоленко: Результатом недовольны, но на победу не наиграли
Андрей Ярмоленко
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Автор единственного гола в ворота Боснии и Герцеговины рассказал о своих впечатлениях о поединке на Львов Арене.
Матч против Боснии и Герцеговины был тяжелым, но результат по игре, считает полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Футболист уверен - украинцы не наиграли на победу. Но пообещал - команда будет работать для достижения положительного результата в Сараево. Отметил он и игру соперника. По его словам, у Боснии и Герцеговины хорошие футболисты, которые показали достойную игру и заслужили на забитый гол.

Прокомментировал вингер и свой мяч в ворота гостей.

"Хороший и командный гол, большая заслуга Виктора Цыганкова. Вся команда молодцы, бились и старались, но нужно больше играть с мячом, больше контролировать игру и играть на своих сильных качествах.

Индивидуальные награды - это хорошо, спасибо всем болельщикам за поддержку. Но самое главное для меня - это результат команды, в это раз его нет, поэтому немного расстроен", - заявил Ярмоленко телеканалу Футбол 1/2/3.

Напомним, 12 октября Украина принимала в отборочном турнире к ЧМ-2022 Боснию и Герцеговину и упустила победу, сыграв 1:1.

Источник: https://korrespondent.net/
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