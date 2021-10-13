Ярмоленко: Результатом недовольны, но на победу не наиграли

Матч против Боснии и Герцеговины был тяжелым, но результат по игре, считает полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко.





Футболист уверен - украинцы не наиграли на победу. Но пообещал - команда будет работать для достижения положительного результата в Сараево. Отметил он и игру соперника. По его словам, у Боснии и Герцеговины хорошие футболисты, которые показали достойную игру и заслужили на забитый гол.





Прокомментировал вингер и свой мяч в ворота гостей.





"Хороший и командный гол, большая заслуга Виктора Цыганкова. Вся команда молодцы, бились и старались, но нужно больше играть с мячом, больше контролировать игру и играть на своих сильных качествах.





Индивидуальные награды - это хорошо, спасибо всем болельщикам за поддержку. Но самое главное для меня - это результат команды, в это раз его нет, поэтому немного расстроен", - заявил Ярмоленко телеканалу Футбол 1/2/3.





Напомним, 12 октября Украина принимала в отборочном турнире к ЧМ-2022 Боснию и Герцеговину и упустила победу, сыграв 1:1.



