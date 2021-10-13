Сборная Украины снова сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на Чемпионат мира-2022. Это шестая ничья для команды за семь матчей этого цикла.

Игра проходила вчера поздно вечером на Арене Львов. Поединок для команды и. о. главного тренера Александра Петракова начинался успешно.

На 15-й минуте Тарас Степаненко отдал мяч на левый фланг на Виктора Циганкова. Тот избежал офсайда и в касание отдал пас на дальнюю штангу. Образцовую атаку завершил Андрей Ярмоленко, забив гол в пустые ворота. Автора единственного гола Украины болельщики признали лучшим игроком матча, сообщила после игры пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

После пропущенного мяча боснийцы пошли вперед, сборная Украины несколько раз выбегала в быстрые контратаки. В одной из них выход один на один с вратарем после паса Эдуарда Соболя не реализовал Александр Тымчик.

Во втором тайме сборная Украины села ниже, а боснийцы продолжали натиск. В середине тайма снова в контратаку убежал Тымчик, однако мяч после его удара прошел в сантиметрах от дальней штанги.

Был момент и у Романа Яремчука. Он вышел на рандеву с голкипером, но ударил мимо ворот. Кроме того, через несколько секунд лайнсмен сообщил об офсайде украинского форварда.

Сборную Украины по ходу матча несколько раз спасали защитники и вратарь Андрей Пятов. Но на 77-й минуте боснийцы все же сравняли счет. Центральный защитник Анел Ахмедходжич подключился к атаке и забил гол ударом под дальнюю штангу.

Матч так и завершился со счетом 1:1. Сборная Украины продолжает занимать второе место в группе D, но сыграла на матч больше, чем основные конкуренты. Второе место в группе позволит сыграть в плей-офф отбора на ЧМ-2022.







