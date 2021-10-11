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Футбол
11 октября 21, 10:09
Сборная Франции — победитель Лиги наций-2020/2021
Испания — Франция 1:2
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В финале действующие чемпионы мира одолели Испанию.
Сборная Франции одержала победу над командой Испании в финальном матче Лиги наций сезона 2020/21.

Встреча, которая прошла в Милане на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 2:1.

«Фурия роха» вышла вперед на 64-й минуте, когда Микель Оярсабаля вошел в штрафную и точно пробил в дальний нижний угол.

Спустя всего две минуты отличился Карим Бензема, блестяще пробив в дальнюю «девятку» с пределов штрафной площади.

А на 80-й минуте Тео Эрнандес сделал пас на ход Килиану Мбаппе, который избежал офсайда и спокойно пробил низом мимо испанского вратаря.

Лига наций УЕФА. Лига A, финал

Испания — Франция 1:2

Голы: 1:0 Микель Оярсабаль (64'), 1:1 Карим Бензема (66'), 1:2 Килиан Мбаппе (80')

Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Эмерик Лапорт, Маркос Алонсо, Pablo Gavira (Коке, 75'), Серхио Бускетс, Родриго Эрнандес (Пабло Форнальс, 85'), Ферран Торрес (Микель Мерино, 85'), Микель Оярсабаль, Пабло Сарабия (Йереми Пино, 61')

Франция: Уго Льорис, Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Антуан Гризманн (Жордан Верету, 90'), Тео Эрнандес, Поль Погба, Орельен Чуаэми, Бенжамен Павар (Лео Дюбуа, 80'), Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан (Деотшанкюль Юпамекано, 43'), Жюль Кунде

Предупреждения: Поль Погба (46'), Жюль Кунде (55'), Эмерик Лапорт (86'), Килиан Мбаппе (90')


Сборная Франции стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый титул завоевала команда Португалии.

Источник: https://ole.org.ua/
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