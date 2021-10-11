Украина на выезде обыграла Финляндию

В матче седьмого тура отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины сыграла на выезде против национальной команды Финляндии.





Для подопечных Петракова было крайне важно одержать победу в этом поединке, чтобы рассчитывать на второе место в группе. "Желто-синие" активно начали встречу и сумели отличиться достаточно быстрым голом.





На 4-й минуте Андрей Ярмоленко получил мяч от Яремчука и на входе в штрафную с правой отправил мяч точно в правый нижний угол – 0:1. Спустя несколько минут Шапаренко мог удвоить преимущество, но мяч пролетел мимо ближней штанги.





"Желто-синие" продолжали атаковать и создавать опасные моменты у ворот соперника. Отличная возможность забить была на 15-й минуте – Цыганков убежал в контратаку по левому флангу и отдал в центр штрафной на Яремчука, но тот пробил мимо.





Финны, несмотря на опасные выпады соперника, пытались идти вперед и прессинговать, что привело к голу на 29-й минуте.





Хозяева поля получили право на угловой и после подачи Алхо Похьянпало пробил, но Пятов ударил головой в штангу. Матвиенко на подборе вынес мяч прямо на ногу Пукки, и Теему отправил "круглого" в сетку – 1:1.





Команда Петракова достаточно быстро вновь вышла вперед – на 34-й минуте Тымчик создал голевую ситуацию, отдав в штрафную с правого фланга, и от Цыганкова мяч ушел к Яремчуку, который с близкой дистанции перебросил его через вратаря – 1:2.





Через пару минут финны заработали штрафной удар, после исполнения которого украинцы развили контратаку, в результате которой Цыганков ворвался в штрафную и пробил над перекладиной. До конца первого тайма команды так и не сумели больше забить.





Уже на старте второй половины встречи Яремчук мог оформить дубль, но не попал в створ, а затем удар Цыганкова заблокировал Араюури. Еще через мгновение пробил Ярмоленко, но мяч полетел мимо ближней штанги.





Хозяева отвечали своими моментами – шанс вновь отличиться был у Пукки, но его удар заблокировал Кривцов. А затем после подачи с углового Пятов уверенно поймал мяч в руки и начал встречную атаку, но удар Яремчука пришелся точно в руки Градецки.





Постепенно наставники команд стали проводить замены, и свежие игроки активизировали игру. Так, вышедший на поле Ниссиля мог отличиться со штрафного и долго готовился к крученому удару, однако отправил мяч высоко над перекладиной.





Последние 20 минут поединка были весьма интенсивными – финны много атаковали и шли вперед, пытаясь отыграться, украинцы отбивались и бежали в контратаку, но, все же, голов зрители так и не увидели.





Финальный свисток зафиксировал первую победу сборной Украины в нынешнем отборочном цикле, и теперь "желто-синие" занимают второе место в группе D, имея в своем активе 8 очков после шести сыгранных матчей.





В следующем туре подопечные Петракова примут сборную Боснии и Герцеговины, а Финляндия отправится в гости к Казахстану. Оба поединка состоятся 12 октября.





Финляндия – Украина – 1:2





Голы: Пукки, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34





Финляндия: Градецки – Алхо (Хямяляйнен, 62), Вяйсянен, Араюури, Тойвио, Райтала (Нисканен, 78) – Лод, Лам (Ниссиля, 62), Камара – Похьянпало (Ро. Риски, 78), Пукки.





Украина: Пятов – Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Корниенко, 46) – Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко – Ярмоленко (Булеца, 86), Цыганков (Зубков, 77) – Яремчук (Довбик, 86).





Предупреждения: … – Кривцов (37).



