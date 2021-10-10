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Спорт
Футбол
9 октября 21, 22:47
Сборная Украины одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022
Сборная Украины
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Сборная Украины одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022. Украина выиграла у Финляндии со счетом 2:1.

Украина в важнейшем матче против Финляндии одержала победу со счетом 2:1 и добыла для сборной три очка. Об этом сообщает Tribuna.

Уже на старте матча, на четвертой минуте игры, первый гол забил Андрей Ярмоленко – он правой ногой уложил мяч в угол ворот дальним ударом.

Ответ от финнов пришел на 29-й минуте игры. Андрей Пятов потащил крутой удар от Йоэля Похьянпало, но защитники не смогли нормально вынести мяч, и Теэму Пукки забил гол в украинские ворота.

На 34-й минуте Украина вновь вышла вперед – быстрая атака привела мяч в ноги Роману Яремчуку, он обыграл Матея Градецки и забил гол в ворота Финляндии.

Во втором тайме Финляндия владела мячом больше 60% времени, но все голы были забиты только в первом тайме.

Матч отбора на Чемпионат мира-2022 прошел в Хельсинки на стадионе "Олимпийский". Впереди – матч с Боснией во Львове 12 октября.

Сегодняшняя победа стала первой для Украины при новом тренерском штабе. И. о. главного тренера Александр Петраков своей главной задачей называет выход на ЧМ-2022. 

ЧМ-2022. Отборочный цикл

Финляндия – Украина – 1:2

Голы: 0:1, Ярмоленко, 4; 1:1, Пукки, 29; 1:2, Яремчук, 34.

Финляндия: Градецки – Араюри, Тойвио, Т.Лам, Райтала (Ро.Риски, 78) – Вайсянен, Алхо (Хмяляйнен, 62), Камара – Лод, Пукки, Похьянпало (Нисканен, 78).

Украина: Пятов – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Тымчик, Соболь (Корниенко, 46) – Шапаренко, Степаненко (Сидорчук, 77) – Цыганков, Ярмоленко (Булеца, 85) – Яремчук (Довбик, 85).


В другом матче нашей группы сборная Боснии и Герцеговины на выезде обыграла Казахстан со счетом 2:0.

Турнирная таблица в нашей группе выглядит так:

Франция — 6 игр / 12 очков;

2. Украина — 6 / 8;

3. Босния и Герцеговина — 5 / 6;

4. Финляндия — 5 / 5;

5. Казахстан — 5 / 3.

Бывший главный тренер Андреей Шевченко говорит, что не хотел покидать сборную после успешного Евро-2020, однако предложений о новом контракте не получил. В УАФ же заверяют, что Шевченко хотел поработать в клубе и не отвечал на предложения о продлении контракта.
liga.net
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