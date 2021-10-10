Сборная Украины одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022

Украина в важнейшем матче против Финляндии одержала победу со счетом 2:1 и добыла для сборной три очка. Об этом сообщает Tribuna.

Уже на старте матча, на четвертой минуте игры, первый гол забил Андрей Ярмоленко – он правой ногой уложил мяч в угол ворот дальним ударом.

Ответ от финнов пришел на 29-й минуте игры. Андрей Пятов потащил крутой удар от Йоэля Похьянпало, но защитники не смогли нормально вынести мяч, и Теэму Пукки забил гол в украинские ворота.

На 34-й минуте Украина вновь вышла вперед – быстрая атака привела мяч в ноги Роману Яремчуку, он обыграл Матея Градецки и забил гол в ворота Финляндии.

Во втором тайме Финляндия владела мячом больше 60% времени, но все голы были забиты только в первом тайме.

Матч отбора на Чемпионат мира-2022 прошел в Хельсинки на стадионе "Олимпийский". Впереди – матч с Боснией во Львове 12 октября.



