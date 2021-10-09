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8 октября 21, 12:24
В финале Лиги Наций УЕФА сыграют Испания и Франция. Видео
Бельгия — Франция 2:3
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Чемпионы мира-2018 смогли в драматичном матче вырвать победу у сборной команды Бельгии 3:2.

Франция стала вторым финалистом Лиги Наций УЕФА. В матче 1/2 финала команда Дешама вырвала победу у команды Бельгии 3:2.

Причем после первого тайма ничто не предвещало поражения для представителей Бенилюкса. Подопечные Мартинеса отправились на перерыв с комфортными для себя 2:0. Голы забили Карраско и Лукаку.

Но во второй половине французы проявили настоящий чемпионский характер и перевернули игру в свою пользу. Бензема и Мбаппе счет сравняли, а победу команде Дешама в Турине принес Тео Эрнандес. Левый защитник вонзил красивый мяч на 90-й минуте. Отметим, Эрнандес в этом матче впервые сыграл за сборную вместе с братом Люкой.

Напомним, финал Лиги Наций состоится 10 октября. В нем французам будет противостоять команда Испании. В тот же день в поединке за третье место сыграют Бельгия и Италия.

Бельгия — Франция 2:3

Голы: Карраско, 37, Лукаку, 41 — Бензема, 62, Мбаппе, 70 (пен.), Т. Эрнандес, 90+1

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Кастань (Батшуайи, 90+2), Витсель, Тилеманс (Ванакен, 70), Карраско — де Брюйне, Лукаку, Э. Азар (Троссард, 74).

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Л. Эрнандес — Павар (Дюбуа, 90+2), Погба, Рабио (Тчуамени, 75), Т. Эрнандес — Гризманн — Бензема (Верету, 90+7), Мбаппе.
Korrespondent
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