Рух комфортно обыграл Мариуполь

В рамках десятого тура чемпионата Украины Мариуполь на своем поле принимал Рух.





Львовский клуб сумел в первом тайме дважды поразить ворота соперника. Сначала голом отметился Таллес, а через несколько минут Климчук удвоил преимущество.





Во втором тайме команды мало атаковали, что не позволило изменить счет поединка.





В турнирной таблице УПЛ Рух занимает восьмое место с 11 баллами, а Мариуполь идет на последней позиции с 4 очками.





Мариуполь — Рух 0:2





Голы: Таллес, 25, Климчук, 37.





Мариуполь: Кудрик — Меличенко (Драмбаев, 74), Мампасси (Босанчыч, 71), Удод, Стасюк — Чех — Очеретько (Никитишин, 81), Спировски (Хромей, 46), Топалов, Свитюха (Шостак, 46) — Кулаков.





Рух: Панькив — Мартынюк, Стаменкович, Мартынюк, Мысык — Карасюк (Кухарук, 75) — Рунич (Бойчук, 65), Таллес (Притула, 64), Федорчук, Климчук — Кондраков (Борячук, 58).





Предупреждения: Удод, Меличенко, Мампасси, Стасюк, Шостак — Климчук, Стаменкович.



