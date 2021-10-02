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Спорт
Футбол
2 октября 21, 09:10
Рух комфортно обыграл Мариуполь
Мариуполь — Рух
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Львовский клуб не оставил шансов азовскому клубу.
В рамках десятого тура чемпионата Украины Мариуполь на своем поле принимал Рух.

Львовский клуб сумел в первом тайме дважды поразить ворота соперника. Сначала голом отметился Таллес, а через несколько минут Климчук удвоил преимущество.

Во втором тайме команды мало атаковали, что не позволило изменить счет поединка.

В турнирной таблице УПЛ Рух занимает восьмое место с 11 баллами, а Мариуполь идет на последней позиции с 4 очками.

Мариуполь — Рух 0:2

Голы: Таллес, 25, Климчук, 37.

Мариуполь: Кудрик — Меличенко (Драмбаев, 74), Мампасси (Босанчыч, 71), Удод, Стасюк — Чех — Очеретько (Никитишин, 81), Спировски (Хромей, 46), Топалов, Свитюха (Шостак, 46) — Кулаков.

Рух: Панькив — Мартынюк, Стаменкович, Мартынюк, Мысык — Карасюк (Кухарук, 75) — Рунич (Бойчук, 65), Таллес (Притула, 64), Федорчук, Климчук — Кондраков (Борячук, 58).

Предупреждения: Удод, Меличенко, Мампасси, Стасюк, Шостак — Климчук, Стаменкович.

Источник: https://korrespondent.net/
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