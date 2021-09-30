Роналду принес Манчестер Юнайтед победу над Вильярреалом

Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Вильярреал в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.





Испанская команда в первом тайме имела все шансы открыть счет, но Давид Де Хеа выручил МЮ от пропущенного гола.





На старте второго тайма Вильярреал все-таки сумел пробить испанского голкипера, а голом отметился Пако Альварес. Манчестер Юнайтед через несколько минут сравнял счет после яркого гола Теллеса, который слету пробил по мячу за линией штрафной.





В компенсированное время Манчестер Юнайтед устроил штурм ворот гостей, что привело к забитому голу. Фред навесил в штрафную, где Роналду обыграл с Лингардом и пробил точно в ближний угол. Португалец принес своей команде важнейшею победу.





В турнирной таблице группы Манчестер Юнайтед расположился на третьем месте с тремя баллами, а Вильярреал замыкает квартет с одним очком.





Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1





Голы: Теллес, 60, Роналду, 90+5 — Пако, 53





Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Погба (Кавани, 75), Бруну Фернандеш, Мактомини, Санчо (Матич, 75), Роналду, Гринвуд.





Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль (Манди, 73), Пау Торрес, Альберто Морено (Пенья, 73), Капу, Парехо, Тригерос (Эступиньян, 61), Пино (Мойсес Гомес, 73), Пако Алькасер (Диа, 58), Данджума.





Предупреждения: Морено, Пино, Гринвуд, Альбиоль, Теллес.



