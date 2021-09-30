Бавария не оставила шансов Динамо

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария на своем поле принимала киевское Динамо.





Для мюнхенцев этот поединок был особенным – впервые за 19 месяцев зрители присутствовали на Альянц Арене на игре команды в еврокубковом турнире. И Бавария очень хотела их порадовать.





Уже на 2-й минуте у хозяев появился первый момент, и хоть прострел Сане не нашел своего продолжения, было достаточно опасно.





Первые десять минут Бавария активно прессинговала соперника, и киевлянам приходилось глубоко садиться в защиту. А затем произошел очень важный эпизод – на 11-й минуте Сидорчук в своей штрафно сыграл рукой во время розыгрыша углового, и арбитр назначил пенальти.





К "точке" подошел Роберт Левандовски, который исполнил его в своей манере – разбежался, на замахе остановился, заставив Бущана прыгнуть в одну сторону, а сам пробил в другой угол – 1:0.





После пропущенного мяча "бело-синие" создали несколько неплохих моментов, но до гола дело так и не дошло. Зато забить вновь смогли хозяева, и опять отличился Левандовски.





На 27-й минуте звездные игроки Баварии буквально разорвали оборону Динамо, затем Мюллер сделал прекрасный пас на Левандовски, который переиграл Бущана и оформил дубль – 2:0. Киевляне попытались быстро ответить – Гармаш рванул вперед и нанес удар, но Нойер потащил.





Подопечные Нагельсманна, имея преимущество в два мяча, позволили себе немного расслабиться и сбавить темп игры, при этом они по-прежнему контролировали мяч. Некоторое время команда не стремилась особо идти вперед, но ошибками соперника пользовалась.





Так, на 35-й минуте после ошибки в центре поля Бавария начала молниеносную контратаку, которая завершилась ударом Сане с левого полуфланга, но мяч попал в штангу и не залетел в ворота.





В конце первого тайма киевляне могли взбодриться, если бы Де Пена сумел забить – атаку развил Шапаренко, который окружении трех соперников сумел сохранить мяч для Динамо и отправил партнеров по команде вперед в атаку.





Цыганков и Гармаш спокойно вывели де Пену в штрафную на почти что голевой удар под перекладину, но Нойер справился. А через несколько мгновений он парировал удар Шапаренко.





На второй тайм Луческу с ходу выпустил двух свежих игроков – выпустил Кедзеру и Шепелева. И первые несколько минут тайма киевляне выглядели очень уверенно – постоянно атаковали, наносили опасные удары и были близки к голу.





Бавария, наоборот, играла более расслабленно и не создавала острых моментов, но в середине тайма команду Нагельсманна прорвало. На 68-й минуте Серж Гнабри получил мяч от Лероя Сане и красиво перекинул Бущана, отправив мяч в сетку от перекладины – 3:0.





Наставники провели очередные замены, после которых Бавария стала выглядеть еще опаснее. И уже на 74-й минуте мюнхенцы вновь забили – ассистировавший во время третьего гола Лерой Сане отправил мяч в сетку – 4:0.





Впрочем, тут доля везения – Сане просто хотел подать в штрафную, мяч срезался с ноги, но очень удачно для Баварии.





Последние 15 минут Бавария тотально доминировала на поле – у киевлян прошли несколько неплохих контратак, но не более того. Мюнхенцы же контролировали матч и активно атаковали. И это принесло свои плоды.





На 87-й минуте Нойер начал атаку своей команды, дойдя в перепасовке с защитниками почти до центрального круга. В итоге эта атака завершилась ударом Шупо-Мотинга головой после навеса с правого фланга.





Финальный свисток зафиксировал победу Баварии со счетом 5:0. После двух туров немецкий коллектив возглавляет квартет, имея в своем активе 6 очков. Динамо идет на третьем месте с одним баллом.





В следующем матче Бавария отправится в гости к Бенфике, а Динамо сыграет на выезде против Барселоны. Поединки состоятся 20 октября.





Бавария – Динамо – 5:0





Голы: Левандовски, 12 (пен.), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Шупо-Мотинг, 87.





Бавария: Нойер – Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Павар, 69) – Киммих, Горецка (Забитцер, 79) – Гнабри (Мусиала, 69), Мюллер, Сане (Сарр, 79) – Левандовски (Шупо-Мотинг, 79).





Динамо: Бущан – Тымчик (Кендзера, 46), Забарный, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Андриевский – Цыганков (Караваев, 70), Шапаренко (Шепелев, 46), де Пена – Гармаш (Супряга, 70).





Предупреждения: Эрнандес (90+1) – Тымчик (38).



