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Спорт
Футбол
29 сентября 21, 10:58
Шериф обыграл Реал на Сантьяго Бернабеу
Реал — Шериф
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Команда украинского специалиста одержала вторую подряд победу в группе Лиги чемпионов.
Молдавский Шериф одержал победу над мадридским Реалом в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Матч прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Юрия Вернидуба.

Первыми забили гости. На 25-й минуте узбекский нападающий Жасур Яхшибоев поразил ворота "сливочных". Реал смог отыграться только на 65-й минуте - голом отметился Карим Бензема.

Все шло к тому, что Шериф увезет из Мадрида ничью, однако за минуту до конца основного времени матча Себастьян Тиль окончательно шокировал подопечных Карло Анчелотти, пробив точно в дальнюю от себя "девятку".

По итогам двух туров команда Юрия Вернидуба возглавляет группу D, набрав шесть очков. Реал идет третьим, имея один балл в активе.

В другом матче квартета D донецкий Шахтер сыграл вничью с миланским Интером (0:0).

Реал — Шериф 1:2

Голы: Бензема, 65 — Джахшибаев, 25, Тиль, 90

Реал Мадрид: Куртуа, Начо (Родриго, 66), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Кроос, 66), Каземиро (Модрич, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 66), Винисиус Жуниор.

Шериф: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 90), Тилль, Аддо, Траоре, Кастаньеда (Джульен, 78), Джахшибоев (Бруно, 57).

Предупреждения: Арболеда, Каземиро, Аддо, Дуланто , Йович, Тилль.

Источник: https://korrespondent.net/
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