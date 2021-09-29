Шериф обыграл Реал на Сантьяго Бернабеу

Молдавский Шериф одержал победу над мадридским Реалом в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов.





Матч прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Юрия Вернидуба.





Первыми забили гости. На 25-й минуте узбекский нападающий Жасур Яхшибоев поразил ворота "сливочных". Реал смог отыграться только на 65-й минуте - голом отметился Карим Бензема.





Все шло к тому, что Шериф увезет из Мадрида ничью, однако за минуту до конца основного времени матча Себастьян Тиль окончательно шокировал подопечных Карло Анчелотти, пробив точно в дальнюю от себя "девятку".





По итогам двух туров команда Юрия Вернидуба возглавляет группу D, набрав шесть очков. Реал идет третьим, имея один балл в активе.





В другом матче квартета D донецкий Шахтер сыграл вничью с миланским Интером (0:0).





Реал — Шериф 1:2





Голы: Бензема, 65 — Джахшибаев, 25, Тиль, 90





Реал Мадрид: Куртуа, Начо (Родриго, 66), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Кроос, 66), Каземиро (Модрич, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 66), Винисиус Жуниор.





Шериф: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 90), Тилль, Аддо, Траоре, Кастаньеда (Джульен, 78), Джахшибоев (Бруно, 57).





Предупреждения: Арболеда, Каземиро, Аддо, Дуланто , Йович, Тилль.



