Шахтер в напряженном матче сыграл вничью с Интером. ВИДЕО

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер на своем поле принимал миланский Интер.





Обе команды потерпели поражение в первом туре и рассчитывали реабилитироваться перед своими фанатами. С первых же минут инициативой завладели "горняки", чем, видимо, удивили соперника, рассчитывающего играть первым номером.





Уже на пятой минуте Манор Соломон обострил ситуацию у ворот Хандановича, но мяч прошел рядом со штангой. А после этого случился неприятный для "горняков" эпизод.





В борьбе с Думфрисом серьезную травму получил Лассина Траоре – запутались ноги, перевернулся игрок "горняков", и сразу стало понятно – игру он уже не продолжит. На поле вышли врачи, Траоре положили на носилки и увезли на спецмашине.





Де Дзерби сходу пришлось вводить в игру Тете и менять свою тактику, но в целом дончане не сильно потеряли в плане интенсивности атак, но было видно, что где-то не хватает того самого замыкающего игрока.





Постепенно включился в игру и Интер, и на 15-й минуте близок к году был Барелла, но мяч после его удара попал в перекладину. На это моментально ответил Алан Патрик, но мяч зацепил защитника гостей и отрикошетил прямо в руки Хандановичу.





"Горняки" продолжали атаковать и создавать моменты – активно по левому флангу действовал Соломон, но мяч упорно не летел в сетку. У гостей много работал Лаутаро Мартинес – в одном из моментов он с центра поля пытался перекинуть Пятова, но не удалось.





Ближе к окончанию первого тайма чуть острее играли "черно-синие", однако забить у подопечных Индзаги никак не удавалось. Шахтер же нередко выходил в опасные контратаки, но безуспешные.





На старте второй половины встречи Патрик был близок к тому, чтобы открыть счет, но Думфрис вынес мяч на угловой. А через пару мгновений Соломон великолепно прошел по левому флангу, отдал на Тете, который скинул на Додо – бразилец шикарно отпасовал в штрафную на Педриньо, но тот не сумел забить с пары метров – защитники помешали.





Индзаги начал проводить замены – в первую очередь убрал Джеко, игра у которого явно не задалась – один момент, и тот "запорол", промахнувшись с трех метров. И убрал Брозовича, который также не проявил себя на максимум.





Свежие игроки немного обострили игру Интера, но взять игру под свой контроль у гостей все равно не удалось. Зато Шахтер продолжал создавать моменты, но не пользовался ими.





В середине тайма Пятов едва не привез в собственные ворота – голкипер неудачно отпасовал и последовал удар, но мяч полетел выше. Постепенно менять игроков стал и Де Дзерби, но они не принесли результата.





Уже в конце встречи ветеран "горняков" буквально спас Шахтер от поражения – вначале потянул удар Корреа, затем дотянулся до мяча после удара Де Врея головой. Финальный свисток зафиксировал ничью – 0:0.





Таким образом, команды набрали по 1 баллу, и это их первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В следующем туре Шахтер примет Реал, а Интер сыграет с Шерифом. Оба матча состоятся 19 октября в 22:00 по киевскому времени.





Шахтер – Интер – 0:0





Шахтер: Пятов – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78) – Майкон, Степаненко – Педриньо, Алан Патрик (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78) – Л. Траоре (Тете, 11).





Интер: Ханданович – Шкриниар, де Врей, Бастони – Думфрис, Барелла, Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 81), Димарко (Перишич, 81) – Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 72).





Предупреждения: … – Думфрис, 81.





На 64-й минуте желтую карточку получил главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби.



