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Спорт
Футбол
28 сентября 21, 10:14
Ингулец вырвал ничью у Черноморца
Черноморец — Ингулец
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Команды сыграли в результативную ничью.
В рамках девятого тура чемпионата Украины Черноморец дома принимал Ингулец.

Одесский клуб повел в счете под конец первого тайма благодаря голу Смирного.

Во втором тайме гости начали больше атаковать, однако результат не приходил. Казалось, что матч так и завершится, но за пару минут до финального свистка Ингулец получил право на пенальти за фол со стороны Максима Брагару. Бартулович точно реализовал одиннадцатиметровый удар.

В турнирной таблице УПЛ Ингулец идет на 12-м месте с 8 очками, а Черноморец расположился на 14-й строчке с 6 баллами.

Черноморец — Ингулец 1:1

Голы: Смирный, 39 — Бартулович, 87 (с пенальти).

Черноморец: Кучерук — Вантух, Дубко, Кадири (Вачиберадзе, 70), Путря — Авагимян (Брагару, 78), Смирный (Тлумак, 59), Кравченко (Исаенко, 78), Михайленко, Цитаишвили — Ванат (Бугай, 70).

Ингулец: Гальчук — Опанасенко (Мельничук, 15), Ковалев, Поспелов, Асмелаш — Шарай, Коваленко, Запорожец, Козак (Бартулович, 81), Полегенько (Плахотнюк, 58) — Ситало (Гопей, 81).

Предупреждения: Смирный, Путря, Кравченко — Ковалев, Поспелов.

Источник: https://korrespondent.net/
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