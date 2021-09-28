Индзаги: Де Дзерби уже добился заметного прогресса

Главный тренер миланского Интера Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче против Шахтера в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.





По словам итальянского специалиста, "горняки" в последнее время добились большого прогресса.





"Я хорошо помню этот матч между Шахтером и Лацио, который прошел 21 год назад. Я могу подтвердить, Шахтер проделал огромный путь в своем развитии, став более сильным и амбициозным. Я прекрасно знаю результаты этой команды - в позапрошлом сезоне Шахтер остановился за шаг до финала Лиги Европы, а в прошлом очень успешно выступил на групповом этапе Лиги чемпионов. Шахтер прошел большой путь за последние годы и очень вырос в своем развитии".





Тренер отметил значимость предстоящего поединка.





"Я не могу назвать этот матч решающим, хотя конечно, он очень важен. Мы будем играть против очень сильного соперника, у которого хороший уровень игроков. Нам нужно проявить свои лучшие качества, чтобы добиться позитивного результата. Думаю, мы сыграем хорошо, как с Аталантой, потому что мне понравилось, как мои футболисты проявили себя".





Индзаги высоко оценил работу Де Дзерби во главе донецкого клуба.





"Я видел матчи отборочного этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Монако, и я видел матч за Суперкубок Украины против Динамо. Я вижу как Де Дзерби прививает, адаптирует и продвигает свои идеи с учетом того подбора игроков, которые он имеет в своем распоряжении. Он уже добился заметного прогресса".





Специалист высказался о результатах и игре своей команды в текущем сезоне.





"Моя команда хорошо играла в тех шести матчах, что она провела. Нам немного не хватает баланса, потому что мы большим количеством переходим на чужую половину поля и возможно, нам следует играть немного проще, потому что после ошибок в передачах мы часто пропускаем опасные контратаки на наши ворота. Этого нужно избегать. У нас было несколько сложных матчей, из которых в трех случаях мы пропускали первыми. Но мне понравилось, как реагировала команда".





"У нас атакующая команда, мы переходим вперед большими силами, создаем много моментов и бывает, что мы допускаем технический брак, иногда много. Сильный соперник может этим пользоваться и проводить острые контратаки. Нам следует улучшать игру в этом аспекте. В то же время, нам нужно стремиться играть в свою игру, играть в атакующий футбол и забивать много голов", - сказал Индзаги на предматчевой пресс-конференции.





Матч Шахтер - Интер состоится во вторник, 28 сентября, в 19:45 по киевскому времени.



