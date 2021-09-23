Ювентус впервые победил в Серии А 2021-22

Ювентус одержал первую победу в чемпионате Италии. В пятом туре Серии А туринцы в гостях в тяжелом противостоянии сумели добыть волевую победу 3:2 над скромной Специей.





До перерыва соперники обменялись голами. За старую синьору отличился Кин, за хозяев Гьяси. Но уже вначале второй половины Специя вышла вперед усилиями Антиста. Спасли Ювентус от очередного провала мячи Кьезы и де Лигта.





Специя — Ювентус 2:3





Голы: Гьяси, 33, Антист, 49 — Кин, 28, Кьеза, 66, де Лигт, 72





Специя: Зут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Феррер, Бурабия (Сала, 77), Маджоре (Сальседо, 85), Джаси, Верде (Манай, 77), Антист (Нзола, 77).





Ювентус: Щенсный, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Алекс Сандро, 46), Рабьо (Бернардески, 67), Бентанкур (Локателли, 46), Маккенни, Кьеза (Кулусевски, 84), Дибала, Кин (Мората, 59).





Предупреждения: Николау, 85, Мората, 90+2, Нзола, 90+4.





Отметим, что благодаря победе Ювентус смог выбраться из зоны вылета Серии А, где команда находилась после четырех туров. Набрав 5-ть пунктов, туринцы сумели подняться на 13-ю строчку турнирной таблицы.



