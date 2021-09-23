Караваев: Мы не смогли выполнить требования Луческу. Видео

Защитник киевского Динамо Александр Караваев подвел итоги поражения от Шахтера в рамках Суперкубка Украины (0:3).





По словам украинского футболиста, киевляне не имели никаких шансов, чтобы добиться положительного результата. Это следствие того, что команда не выполнила требования главного тренера Мирчи Луческу.





"Шахтер переиграл нас полностью. У нас были моменты, но команда соперника сыграла очень дисциплинировано. Мы не сыграли так, как могли сыграть.





Шахтер показал, что у них была огромная мотивация и желание выиграть. Я не говорю, что мы не хотели выиграть, но не смогли, наверное, выполнить установку тренера".





Караваев признался, что первый пропущенный гол сильно подломал Динамо.





"До первого гола у нас было больше моментов, но мы их не смогли реализовать. Игра была до гола, он нас надломил. На второй тайм нужно было выйти с желанием отыграться, но не получилось.





Шахтер Де Дзерби я бы не сказал, что чем то сильно изменился, но все же есть некоторые изменения. Но Мистер Луческу это все разобрал, рассказал о том, как теперь играют крайние защитники Шахтера, они теперь чаще идут в центр", - отметил Караваев после матча.







