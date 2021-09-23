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Спорт
Футбол
23 сентября 21, 11:23
Караваев: Мы не смогли выполнить требования Луческу. Видео
Александр Караваев
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Александр Караваев высказался о проигранном матче за трофей.
Защитник киевского Динамо Александр Караваев подвел итоги поражения от Шахтера в рамках Суперкубка Украины (0:3).

По словам украинского футболиста, киевляне не имели никаких шансов, чтобы добиться положительного результата. Это следствие того, что команда не выполнила требования главного тренера Мирчи Луческу.

"Шахтер переиграл нас полностью. У нас были моменты, но команда соперника сыграла очень дисциплинировано. Мы не сыграли так, как могли сыграть.

Шахтер показал, что у них была огромная мотивация и желание выиграть. Я не говорю, что мы не хотели выиграть, но не смогли, наверное, выполнить установку тренера".

Караваев признался, что первый пропущенный гол сильно подломал Динамо.

"До первого гола у нас было больше моментов, но мы их не смогли реализовать. Игра была до гола, он нас надломил. На второй тайм нужно было выйти с желанием отыграться, но не получилось.

Шахтер Де Дзерби я бы не сказал, что чем то сильно изменился, но все же есть некоторые изменения. Но Мистер Луческу это все разобрал, рассказал о том, как теперь играют крайние защитники Шахтера, они теперь чаще идут в центр", - отметил Караваев после матча.


Напомним, в рамках Суперкубка Украины Шахтер обыграл киевское Динамо (3:0).

Донецкий клуб впервые с 2017 года сумел выиграть данный трофей.

Благодаря этой победе Шахтер в девятый раз стал обладателем Суперкубка Украины. "Горняки" сравнялись с Динамо по количеству выигранных этих трофеев.

Примечательно, что другие украинские клубы не выигрывали Суперкубок.

Источник: https://korrespondent.net/

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