Кто из футболистов заработал в этом году больше всего

Издание Forbes назвало самых богатых футболистов 2021 года. Как сообщает Фраза, больше всех заработал португалец Криштиану Роналду – 125 миллионов долларов.

Уточняется, что новичок «Манчестер Юнайтед» получил 70 миллионов как зарплату, и еще 55 миллионов составили его доходы от рекламы.

При этом аргентинский новичок ПСЖ Лионель Месси заработал в этом году 110 миллионов (75 и 35 миллионов соответственно).





Третье место занял еще один игрок парижского клуба бразилец Неймар – он заработал 95 миллионов долларов.





В пятерку футбольных толстосумов также попали французский нападающий парижской команды Килиан Мбаппе (43 миллиона) и египтянин Мохамед Салах, выступающий за «Ливерпуль» (41 миллион).