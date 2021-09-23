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Спорт
Футбол
23 сентября 21, 10:11
Кто из футболистов заработал в этом году больше всего
Криштиану Роналду
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Самым богатым футболистом 2021 года стал Криштиану Роналду. Он заработал 125 миллионов долларов.

Издание Forbes назвало самых богатых футболистов 2021 года. Как сообщает Фраза, больше всех заработал португалец Криштиану Роналду – 125 миллионов долларов.

Уточняется, что новичок «Манчестер Юнайтед» получил 70 миллионов как зарплату, и еще 55 миллионов составили его доходы от рекламы.

При этом аргентинский новичок ПСЖ Лионель Месси заработал в этом году 110 миллионов (75 и 35 миллионов соответственно).

Третье место занял еще один игрок парижского клуба бразилец Неймар – он заработал 95 миллионов долларов.

В пятерку футбольных толстосумов также попали французский нападающий парижской команды Килиан Мбаппе (43 миллиона) и египтянин Мохамед Салах, выступающий за «Ливерпуль» (41 миллион).
Fraza.ua
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