Барселона вырвала ничью у Гранады

Барселона дома расписала мировую с Гранадой в матче пятого тура чемпионата Испании. Поединок прошел на Камп Ноу и завершился со счетом 1:1.





Гранада забила первой. На второй минуте встречи Домингос Дуарте переправил мяч в ворота после навеса с фланга.





После этого каталонцы неоднократно пытались восстановить паритет, однако мяч попросту не хотел залетать в ворота.





В компенсированное ко второму тайму время каталонцы все же сравняли счет. Рональд Араухо ворвался в штрафную и нанес прицельный удар головой по центру ворот.





Барселона располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании (восемь очков). Гранада - 17-я (три балла).





Барселона — Гранада 1:1





Гол: Араухо, 90 — Дуарте, 2





Барселона: Тер Штеген, Дест, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде (Мингеса, 42), Серджи Роберто (де Йонг, 46), Бускетс (Пуч, 74), де Йонг, Коутиньо (Гави, 60), Депай, Демир (Пике, 75).





Гранада: Луиш, Кини, Дуарте, Абрам, Эскудеро (Нева, 46), Пуэртас (Гоналон, 67), Милья, Этеки (Монторо, 30), Мончу, Молина (Суарес, 67), Мачис.





Предупреждения: Монторо, Гоналон, Мингеса, Луиш, Мончу, Араухо, Кини, Бакка, Пике



