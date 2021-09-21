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Футбол
21 сентября 21, 10:24
Барселона вырвала ничью у Гранады
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Гол Араухо на последних минутах спас каталонцев от позорного поражения.
Барселона дома расписала мировую с Гранадой в матче пятого тура чемпионата Испании. Поединок прошел на Камп Ноу и завершился со счетом 1:1.

Гранада забила первой. На второй минуте встречи Домингос Дуарте переправил мяч в ворота после навеса с фланга.

После этого каталонцы неоднократно пытались восстановить паритет, однако мяч попросту не хотел залетать в ворота.

В компенсированное ко второму тайму время каталонцы все же сравняли счет. Рональд Араухо ворвался в штрафную и нанес прицельный удар головой по центру ворот.

Барселона располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании (восемь очков). Гранада - 17-я (три балла).

Барселона — Гранада 1:1

Гол: Араухо, 90 — Дуарте, 2

Барселона: Тер Штеген, Дест, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде (Мингеса, 42), Серджи Роберто (де Йонг, 46), Бускетс (Пуч, 74), де Йонг, Коутиньо (Гави, 60), Депай, Демир (Пике, 75).

Гранада: Луиш, Кини, Дуарте, Абрам, Эскудеро (Нева, 46), Пуэртас (Гоналон, 67), Милья, Этеки (Монторо, 30), Мончу, Молина (Суарес, 67), Мачис.

Предупреждения: Монторо, Гоналон, Мингеса, Луиш, Мончу, Араухо, Кини, Бакка, Пике

Источник: https://korrespondent.net/
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