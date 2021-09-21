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Спорт
Футбол
21 сентября 21, 10:06
Зинченко пропустит ближайший матч Манчестер Сити
Александр Зинченко
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Украинский защитник угодил в лазарет.
Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не сможет помочь своей команде в предстоящем матче Кубка английской лиги против Уиком Уондерерс.

Об этом сообщил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Сроки восстановления Зинченко остаются неизвестными.

"Будут играть совсем молодые футболисты, альтернативы нет. У Родри были мышечные проблемы. В нашем лазарете также находятся Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Родри и, думаю, Гюндоган. У всех у них травмы", - цитирует Гвардиолу пресс-служба Манчестер Сити.

В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Поединок Манчестер Сити - Уиком состоится зво вторник, 21 сентября.

Источник: https://korrespondent.net/
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