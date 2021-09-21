Зинченко пропустит ближайший матч Манчестер Сити

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не сможет помочь своей команде в предстоящем матче Кубка английской лиги против Уиком Уондерерс.





Об этом сообщил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Сроки восстановления Зинченко остаются неизвестными.





"Будут играть совсем молодые футболисты, альтернативы нет. У Родри были мышечные проблемы. В нашем лазарете также находятся Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Родри и, думаю, Гюндоган. У всех у них травмы", - цитирует Гвардиолу пресс-служба Манчестер Сити.





В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.





Поединок Манчестер Сити - Уиком состоится зво вторник, 21 сентября.



