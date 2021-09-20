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Спорт
Футбол
20 сентября 21, 11:43
Реал одержал эффектную победу над Валенсией
Валенсия — Реал
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Подопечные Анчелотти уступали в счете до 86-й минуты.
Мадридский Реал на выезде обыграл Валенсию в поединке пятого тура чемпионата Испании. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В первом тайме команды голов не забивали. На 66-й минуте Валенсия вышла вперед благодаря усилиям Уго Дуро.

В конце встречи мадридцам удалось переломить ход встречи и забить два гола. На 86-й минуте отличился Винисиус Жуниор, а победный гол на спустя две минуты забил Карим Бензема.

После этого поединка Реал набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. Валенсия с десятью баллами осталась на третьем месте.

Валенсия — Реал 1:2

Голы: Уго Дуро, 66,  — Винисиус, 86, Бензема, 88 

Валенсия: Мамардашвили — Тьерри Коррейа (Тони Лато, 23) Габриэль Паулиста, Альдерет, Фюлькье — Солер (Муса, 15), Васс, Уго Гильямон, — Уго Дуро (Маркос Андре, 79), Макси Гомес (Рачич,79) Гедеш (Элдер Кошта, 79). 

Реал: Куртуа — Карвахаль, Начо, Милитао, Алаба — Вальверде (Иско, 78), Каземиро (Камавинга, 67), Модрич (Родриго, 67) — Винисиус, Бензема, Азар (Йович, 78). 

Предупреждения: Габриэль Паулиста — Каземиро, Начо, Винисиус, Камавинга.


Источник: https://korrespondent.net/
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