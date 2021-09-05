Ярмоленко: С Францией бесполезно играть первым номером

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о ничье с Францией (1:1) в рамках отборочного этапа чемпионата мира.





По словам украинского футболиста, команде Александра Петракова удалось добиться положительного результата из-за хорошей тактики на игру.





"Матч с Казахстаном и Францией - два разных поединка. В первой игре мы должны были больше владеть мячом, атаковать, сегодня - обороняться, терпеть и ждать свой шанс. Мы понимали перед игрой, что французы будут больше владеть мячом. Обороняться и ждать свой шанс.





С такой командой, как Франция, бесполезно пытаться играть первым номером. Сейчас мы можем играть пока только так. Мы все понимали, что игра с Казахстаном это не тот результат, который нам нужен. Конечно мы получили порцию критики. И она была заслуженной".





"Понимали, что если проигрываем сегодня, то шансов у нас никаких не будет. В следующих играх нужно побежать и брать по 3 очка, если мы хотим поехать на чемпионат мира. Атмосфера в сборной хорошая, как и всегда. Мы понимаем, куда мы приезжаем. Никто не обижается, все парни держатся вместе.





Нелегко приезжать к новому тренерскому штабу, с новыми требованиями. Полным составом мы собрались только за день до игры с Казахстаном. Тренерскому штабу не хватило времени сделать что-то новое. На следующем сборе будет немного полегче. У Андрея Николаевича одни требования, у Александра Васильевича - другие. Нужно привыкнуть", - сказал Ярмоленко в интервью Футбол 1.



