Украина вновь сыграла вничью с Францией. ВИДЕОобзор

В Киеве на НСК Олимпийский сборная Украины принимала Францию в рамках пятого тура европейской квалификации к чемпионату мира-2022 в Катаре.





У "желто-синих" перед встречей положение было весьма непростое - всего 4 очка после четырех матчей, и крайне важно было взять три балла в Киеве. Впрочем, большинство экспертов не верили в то, что украинцам удастся зацепиться хоть за какие-то очки, но уже с первых минут наша команда показала, что будет бороться.





На 3-й минуте встречи возможность открыть счет была у Ярмоленко - он пробил правой, но не попал в створ. В целом стартовые минуты подопечные Петракова выглядели гораздо опаснее чем действующий чемпион мира, однако забить не удавалось.





Французы отвечали достаточно редкими, но острыми моментами. Так, хороший заброс за спину защитникам на Погба перехватил Пятов, а в другом моменте голкипер сыграл надежно после удара Поля. В середине тайма мог забить Гризманн, но пробил немного неточно.





"Желто-синие" плотно и надежно играли в обороне и здорово работали с мячом под прессингом, а вот соперник, казалось, не ожидал такой слаженной работы хозяев поля. Моменты Украины были опаснее, и один из них все же завершился голом





"Трехцветные" провели мощную контратаку, но Пятов выиграл борьбу у Марсьяля и быстро вернул мяч в игру. Яремчук прорвался вперед и прострелил, но Зума в борьбе с Цыганковым неудачно прервал его удар и мяч отскочил на набегающего Шапаренко - тот отправил его в верхний угол метров с 18-ти - 1:0.





Однако радость от дебютного мяча Николая за сборную длилась не особо долго - уже на 50-й минуте встречи действующие чемпионы мира восстановили паритет. Коман навесил в штрафную, где Рабье попытался пробить головой, но мяч рикошетом от защитника отлетел прямо на ногу Марсьялю, который с близкой дистанции все же заставляет мяч пересечь линию ворот - 1:1.





В ответ на это подопечные Петракова начали наседать на соперника и пытались вновь выйти вперед, однако мяч упорно не летел в сетку. Постепенно наставники команд стали совершать замены в надежде переломить ход ситуации в свою пользу.





И одна из замен Дешама едва не сработала - на 78-й минуте Диаби получил мяч от Бензема и пробил, но попал в штангу. В последние десять минут встречи команды обменялись еще несколькими острыми моментами, однако забить так никому и не удалось.





Таким образом, матч завершился со счетом 1:1 и это уже пятая ничья для Украины в нынешнем отборе к ЧМ-2022. В активе "желто-синих" пять очков и третье место в группе D. Французе же продолжают лидировать, имея в своем активе девять баллов.

Свой следующий поединок Украина проведет только 9 октября против Финляндии, а вот "трехцветным" предстоит встретиться с финнами 7 сентября.





Украина - Франция - 1:1





Голы: Шапаренко, 44 - Марсьяль, 50.





Украина: Пятов - Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90) - Ярмоленко (Зубков, 90+3), Цыганков (Малиновский, 82) - Яремчук (Сикан, 82).





Франция: Льорис - Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь - Тчуаменди (Верету, 83), Погба - Коман (Диаби, 64), Гризманн, Рабьо - Марсьяль (Бензема, 64).





Предупреждения: Ярмоленко (88), Малиновский (90) - Кимпембе (88).







