Днепр-1 одержал волевую победу над Металлистом-1925

Днепр-1 на выезде добыл победу над Металлистом 1925 со счетом 2:1 в матче 6-го тура УПЛ.





На 36-й минуте Марлисон вывел харьковчан вперед, забив свой дебютный гол в УПЛ. Сваток не стал бороться против Протасова на левом фланге обороны, после чего соперник вытолкнул мяч на Марлисона в штрафную, а новичок команды перебросил Кожокару. Отметим, что это был первый и единственный удар в створ до перерыва у харьковской команды.





На 69-й минуте Марио Чуже сравнял счет, реализовав пенальти, назначенный за фол 19-летнего дебютанта Максима Коваленко в своей штрафной площадке против Лучкевича. Марио, который появился на поле всего за несколько минут до этого, пробил точно в правую девятку





Днепр-1 плотно насел на чужие ворота, и в конечном итоге в компенсированное время сумел вырвать победу при помощи штрафного с левого фланга от Билла, который последовательными касаниями замыкали Адамюк и Гуцуляк, но именно Алексею и удалось переправить мяч в ворота у дальней штанги.





Днепр-1 набрал 13 очков и поднялся на второе место. Металлист-1925 — девятый с шестью баллами. В следующем туре после перерыва на матчи сборных харьковский Металлист 1925 сыграет домашний поединок против киевского Динамо, а днепровский Днепр-1 проведет гостевой матч против донецкого Шахтера.





Металлист 1925 — Днепр-1 1:2





Голы: Марлисон, 36 — Чуже, 69 (пен.), Гуцуляк, 90+2





Металлист 1925: Коваленко — Ермаков, Шершень, Ткачук, Западня — Габелок — Протасов (Ременюк, 70), Крыськив (Батюшин, 81), Голодюк (Задерака, 81), Дмитренко (Савин, 70) — Марлисон (Фабиньо, 80).





Днепр-1: Кожокару — Лучкевич (Логинов, 87), Сваток, Адамюк, Дубинчак — Игнатенко — Гуцуляк, Ди Франко (Джурасек, 58), Когут (Ярмолюк, 70), Назаренко (Билл, 58) — Русин (Чуже, 58).





Предупреждения: Голодюк, Коваленко, Фабиньо — Ди Франко.



