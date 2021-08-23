Динамо разгромило Десну в матче лидеров УПЛ

Динамо разгромило Десну в матче пятого тура чемпионата Украины со счетом 4:0.





К матчу команды подходили в статусе лидеров турнирной таблицы - Десна выиграла все четыре матча, а Динамо допустило только одну осечку. Добавляли интриги матча и статистические показатели: динамовцы не побеждали Десну в течение четырех матчей подряд.





Гости продержались 30 минут, не сумев за это время воспользоваться своими возможностями. А вот киевляне свои возможности реализовали сполна. Разгром начал Виталий Буяльский, а спустя 7 минут Цыганков реализовал пенальти.





Во втором тайме Буяльский оформил дубль, а точку в игре поставил мяч после автогола Завийского.





По два гола в каждом из таймов позволили команде Луческу единолично возглавить турнирную таблицу.





Динамо Киев — Десна 4:0





Голы: Буяльский, 30, 56, Цыганков, 37 (пен.), Завийский, 79 (авт.)





Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота (Тымчик, 67), Миколенко — Сидорчук (Шепелев, 67) — Цыганков (Караваев, 68), Буяльский, Шапаренко, Антюх (Леднев, 77) — Гармаш (Шкурин, 46).





Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Картушов — Домбровский, Арвеладзе 9Болбат, 46) — Калитвинцев, Тотовицкий (Дегтярев, 86), Завийский — Безбородько (Будковский, 46).





Предупреждения: Буяльский, Забарный — Домбровский, Завийский







