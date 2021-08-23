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Спорт
Футбол
23 августа 21, 11:18
Динамо разгромило Десну в матче лидеров УПЛ
Динамо Киев — Десна
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Киевляне отправили в ворота соперника по два мяча в каждом тайме.
Динамо разгромило Десну в матче пятого тура чемпионата Украины со счетом 4:0.

К матчу команды подходили в статусе лидеров турнирной таблицы - Десна выиграла все четыре матча, а Динамо допустило только одну осечку. Добавляли интриги матча и статистические показатели: динамовцы не побеждали Десну в течение четырех матчей подряд.

Гости продержались 30 минут, не сумев за это время воспользоваться своими возможностями. А вот киевляне свои возможности реализовали сполна. Разгром начал Виталий Буяльский, а спустя 7 минут Цыганков реализовал пенальти.

Во втором тайме Буяльский оформил дубль, а точку в игре поставил мяч после автогола Завийского.

По два гола в каждом из таймов позволили команде Луческу единолично возглавить турнирную таблицу.

Динамо Киев — Десна 4:0

Голы: Буяльский, 30, 56, Цыганков, 37 (пен.), Завийский, 79 (авт.)

Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота (Тымчик, 67), Миколенко — Сидорчук (Шепелев, 67) — Цыганков (Караваев, 68), Буяльский, Шапаренко, Антюх (Леднев, 77) — Гармаш (Шкурин, 46).

Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Картушов — Домбровский, Арвеладзе 9Болбат, 46) — Калитвинцев, Тотовицкий (Дегтярев, 86), Завийский — Безбородько (Будковский, 46).

Предупреждения: Буяльский, Забарный — Домбровский, Завийский


Источник: https://korrespondent.net/
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