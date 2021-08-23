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Футбол
23 августа 21, 11:15
Александрия минимально обыграла Колос
Колос — Александрия
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Судьбу поединка решил один мяч.
Александрия на выезде минимально победила Колос в выездном матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

Поединок начался с крайне неприятного эпизода: уже на 6-й минуте травму в составе ковалевцев получил Евгений Новак, которого вынужденно пришлось заменить.

Опасные моменты во встрече стали возникать уже после 10-й минуты. Они на счету обеих команд, впрочем, как одни, так и другие не имели успеха в этом.

Ближе к середине первого тайма коллективы стали действовать осторожнее, а затем, до перерыва атаковали преимущественно хозяева поля. Примерно в таком же русле начался тайм второй, однако гости сумели застать хозяев врасплох и открыть счет. Гол на счету Бабогло.

Александрия начала действовать от контратак и длительное время именно подопечные Юрия Гуры были ближе к голу. По-настоящему горячо у ворот Колоса стало в последнюю 10-минутку, однако счет так и не изменился.

Колос — Александрия 0:1

Гол: Бабогло, 51.

Колос: Маханьков — Золотов, Павловец (Костышин, 75), Петров, Новак (Гавриш, 6), Сакив (Черноморец, 76) — Чурко, Нгамба, Милько, Кариока — Ситчинава (Лысенко, 76).

Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный (Дрышлюк, 90+2), Ковалец, Демченко (Рыбалка, 46) — Кожушко (Одарюк, 65), Спинелли (Устименко, 46), Третьяков.

Предупреждения: Милько, Богданов, Гавриш, Кариока — Демченко, Калюжный, Дубра.


Источник: https://korrespondent.net/
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